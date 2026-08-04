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El reconocido historiador francés Roger Chartier llega a Montevideo y se presentará en la Sala Verdi: los detalles de la visita

El historiador participará de un diálogo junto a las académicas Florencia Dansilio y Vania Markarián en torno a Manos sucias, una obra de la Comedia Nacional que se encuentra actualmente en cartel

4 de agosto de 2026 12:23 hs
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El historiador francés Roger Chartier, uno de los más reconocidos del mundo, llegará a Montevideo durante las próximas semanas para ser parte de un diálogo en torno a uno de los estrenos de la Comedia Nacional.

Chartier se presentará el martes 18 de agosto a las 10.30 horas en la Sala Verdi, en donde dialogará con Florencia Dansilio, socióloga de la Universidad de la República, y Vania Markarián, historiadora de la Universidad de la República.

El encuentro se titula Circular, traducir, traicionar: los libros entre lenguas y culturas, y según la información divulgada por el cuerpo estable de la ciudad "abordará los desplazamientos y las transformaciones que atraviesan los libros cuando circulan entre distintas épocas, lenguas y contextos culturales."

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Chartier es uno de los principales referentes contemporáneos de la historia cultural y sus investigaciones se centran especialmente en la historia del libro, la edición, la lectura y las prácticas de la cultura escrita.

La actividad se realiza en colaboración con el Centro Franco-Uruguayo y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y se enmarca en el estreno de Manos sucias, una obra escrita y dirigida por Marianella Morena a partir de Las manos sucias, de Jean-Paul Sartre.

Manos sucias, de la Comedia Nacional

Manos sucias, de la Comedia Nacional

La obra se estrenó el pasado jueves en la Sala Verdi y seguirá hasta el 30 de agosto, con funciones de miércoles a domingo. Manos sucias traslada el conflicto al presente para interrogar la relación entre política, poder, lenguaje y construcción de la verdad.

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