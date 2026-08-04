La decisión de Cruzeiro de por qué no contrató a Brian Rodríguez, como estaba en sus planes

Cruzeiro de Belo Horizonte decidió retirar oficialmente su interés por el extremo uruguayo Brian Rodríguez , actual futbolista de América de México. Aunque el perfil del atacante de 26 años encajaba en los requerimientos tácticos del equipo para reforzar el frente de ataque, la directiva del club optó por dar un paso al costado tras evaluar la viabilidad de la operación.

El principal obstáculo que frenó las intenciones de Cruzeiro fue el elevado factor económico del jugador de la selección uruguaya que jugó recientemente el Mundial 2026.

América cotizó la ficha de Brian Rodríguez en una cifra cercana a los US$ 10 millones , un monto que la cúpula directiva del conjunto brasileño consideró excesivo para su presupuesto de fichajes actual.

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Con un contrato vigente en dicha institución hasta 2029, la institución mexicana se mantuvo firme en sus pretensiones financieras, impidiendo cualquier margen de negociación a la baja.

A esto se sumó el origen de las conversaciones. La aproximación no nació de una negociación directa entre directivas, sino de un ofrecimiento formal realizado por el representante del futbolista, Edgardo "Chino" Lasalvia.

Ante la falta de un acuerdo financiero favorable y al no existir avances formales club a club que redujeran los costos de traspaso, Cruzeiro prefirió archivar el expediente y reorientar su búsqueda en el mercado hacia alternativas más accesibles.