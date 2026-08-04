Desalojo en Ciudad Vieja: más de 20 familias fueron retiradas de edificio por denuncias de venta de droga e irregularidades contractuales

En un operativo realizado en la calle 25 de Mayo 535, un edificio de Ciudad Vieja fue desalojado por orden judicial afectando a un grupo de entre 20 y 30 familias. Autoridades policiales confirmaron a El Observador que la medida se tomó en respuesta a una situación de irregularidad habitacional y denuncias penales que vinculaban al inmueble con actividades delictivas como venta de drogas, contratos de subarrendamiento e incluso la falta de pago de alquileres.

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El grupo de ocupantes estaba integrado mayormente por ciudadanos extranjeros, principalmente procedentes de Cuba y República Dominicana, aunque también se encontraban varias familias uruguayas.

Si bien habían sido notificados de que debían abandonar el lugar en un plazo de tres meses, aseguran que la intervención policial se produjo antes de cumplirse el tiempo estipulado.

Desde la Policía afirman que el caso se remonta a un expediente del 2022 por ocupación ilegal del terreno. Sin embargo, la urgencia de la medida también respondió a reiteradas denuncias que señalaban al edificio como una "boca" de venta de drogas. Asimismo, las autoridades detectaron irregularidades administrativas graves: ninguna de las personas pagaba alquiler y se practicaba el subarrendamiento de aproximadamente 40 habitaciones existentes, agravando la condición de ilegalidad del edificio.