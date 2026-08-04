En un operativo realizado en la calle 25 de Mayo 535, un edificio de Ciudad Vieja fue desalojado por orden judicial afectando a un grupo de entre 20 y 30 familias. Autoridades policiales confirmaron a El Observador que la medida se tomó en respuesta a una situación de irregularidad habitacional y denuncias penales que vinculaban al inmueble con actividades delictivas como venta de drogas, contratos de subarrendamiento e incluso la falta de pago de alquileres.
Desalojo en Ciudad Vieja: más de 20 familias fueron retiradas de edificio por denuncias de venta de droga e irregularidades contractuales
Cerca de 30 familias, entre uruguayos y extranjeros, fueron desalojadas de la propiedad debido a un expediente por ocupación ilegal y denuncias de narcotráfico