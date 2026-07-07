Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / INCENDIO

Incendio en una vivienda abandonada de Montevideo: no se reportaron personas lesionadas

La casa se encuentra sobre Ambrosio Velazco, entre Verdi y avenida Rivera, y cuenta con un amplio predio en el fondo

7 de julio de 2026 10:12 hs
Incendio en Montevideo
Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

Bomberos trabajó en la mañana de este martes en el combate a un incendio que se desató en una vivienda abandonada ubicada entre los barrios Malvín y Buceo.

La casa se encuentra sobre Ambrosio Velazco, entre Verdi y avenida Rivera, y cuenta con un amplio predio en el fondo que se extiende casi hasta la mitad de la manzana, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el consignado medio, el fuego ya fue controlado. Ahora, realizan los trabajos de enfriamiento del lugar.

Más noticias

Cuatro ómnibus se incendiaron en un depósito de la empresa Tala Pando

Incendio en Maldonado: encontraron un cuerpo calcinado dentro de una casa en el barrio Los Eucaliptus

Mientras se desarrolló el operativo, el tránsito permaneció cortado en la zona y se registró una importante concentración de humo.

Por el foco ígneo no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones en las viviendas linderas, informó el consignado medio.

El origen del fuego es ahora investigado por personal de Investigación de Siniestros de Bomberos.

Las más leídas

Dos conductores alcoholizados protagonizaron siniestros de tránsito en Lavalleja: uno chocó contra carteles y otro volcó

"Doble discurso", "otro gol en contra" y "vergüenza": las reacciones de la oposición tras informe sobre deudas de Orsi

Incautaron más de una tonelada de droga en un velero investigado desde Uruguay: hay tres detenidos

"Va a regularizar y el trámite va a quedar saneado", dijo el intendente de Canelones sobre obras en casa de Orsi sin declarar en Catastro

Temas

incendio Bomberos Malvín Buceo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos