Incendio en una vivienda abandonada de Montevideo: no se reportaron personas lesionadas

Bomberos trabajó en la mañana de este martes en el combate a un incendio que se desató en una vivienda abandonada ubicada entre los barrios Malvín y Buceo .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La casa se encuentra sobre Ambrosio Velazco, entre Verdi y avenida Rivera , y cuenta con un amplio predio en el fondo que se extiende casi hasta la mitad de la manzana, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el consignado medio, el fuego ya fue controlado. Ahora, realizan los trabajos de enfriamiento del lugar .

Incendio en Maldonado: encontraron un cuerpo calcinado dentro de una casa en el barrio Los Eucaliptus

Cuatro ómnibus se incendiaron en un depósito de la empresa Tala Pando

Mientras se desarrolló el operativo, el tránsito permaneció cortado en la zona y se registró una importante concentración de humo .

Por el foco ígneo no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones en las viviendas linderas, informó el consignado medio.

El origen del fuego es ahora investigado por personal de Investigación de Siniestros de Bomberos.