Incendio en Piedras Blancas: tres adultos fallecieron y un adolescente de 15 años terminó grave

Tres adultos fallecieron y un adolescente se encuentra grave tras un incendio en el barrio Piedras Blancas , informó la Dirección Nacional de Bomberos mediante un comunicado.

Según el parte oficial, el fuego se inició sobre las 21:35 horas del sábado en una casa ubicada en la intersección de las calles Dunant y Azotea de Lima .

A ese lugar concurrieron dotaciones de Bomberos de Maroñas, Casavalle y del Cuartel Centenario, que encontraron un incendio "generalizado" que afectaba la "totalidad" de una vivienda de aproximadamente 50 m², construida con paredes de mampostería de bloques y techo liviano .

En este marco, iniciaron las tareas de "ataque directo" del fuego, logrando disminuir la intensidad de las llamas y permitiendo el ingreso a la vivienda .

Dentro de la casa, en la puerta principal, los bomberos localizaron a un adolescente de 15 años de edad, inconsciente y con "evidentes signos de intoxicación grave por inhalación de humo", según informaron.

Tras ser evacuado del lugar, el menor fue trasladado por personal policial rumbo a la Policlínica Capitán Tula, donde se encuentra internado.

Continuando las tareas de búsqueda y rescate, los efectivos encontraron ya sin vida a tres personas: dos hombres de 47 y 25 años de edad y una mujer de 44 años. "Las víctimas se encontraban en la habitación ubicada al ingreso de la vivienda, donde los propietarios desarrollaban tareas de tapicería", señalaron desde bomberos.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 12.º Turno y el Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos, que buscan determinar la causa y el origen del incendio.