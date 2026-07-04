Niña de tres años baleada en Piedras Blancas: joven fue imputado y tendrá arresto domiciliario mientras avanza la investigación

Un joven de 27 años fue imputado con los delitos de tráfico de arma de fugo y lesiones personales en el caso en que una niña de tres años resultó baleada en Piedras Blancas , tendrá prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

Inicialmente la Fiscalía de Flagrancia 12º Turno iba a pedir prisión preventiva hasta que tomó contacto con el informe forense poco antes de entrar a la audiencia, el cual generó desconcierto entre los investigadores, según supo El Observador.

El documento "habla de lesiones personales y comunes que no revisten peligro de vida ", detallaron desde la Fiscalía. Además el imputado no tenía antecedentes ni indagatorias, por lo que no pudieron pedir la prisión preventiva , informó en primera instancia el diario El País.

Una niña de tres años está grave tras sufrir un disparo de arma de fuego en Piedras Blancas

Policía detuvo a un joven de 27 años sospechoso de balear a una niña de tres años en Piedras Blancas: es un allegado de la familia

La Fiscalía consideró que el hecho es mucho más grave y por eso pedirán una "ampliación de la pericia y una junta medica" por el tema. "La niña tiene alojada en la cervical un proyectil y perdió mucha sangre ", detallaron.

La menor fue herida de bala en la noche del miércoles e inicialmente llevada al centro médico de Capitán Tula y posteriormente derivada al Hospital Pereira Rossell, donde se encuentra internada. De acuerdo con vecinos de la zona, el incidente se produjo en momentos en que dos personas se encontraban manipulando un arma de fuego.

El viernes las autoridades realizaron un allanamiento en una casa ubicada sobre la calle Helvecia y allí detuvieron al joven, informó el Ministerio del Interior