Policía detuvo a un joven de 27 años sospechoso de balear a una niña de tres años en Piedras Blancas: es un allegado de la familia

La Policía detuvo este viernes a un joven de 27 años como sospechoso de disparar el arma en el caso de una niña de tres años que resultó baleada en el barrio Piedras Blancas .

Las autoridades realizaron un allanamiento en una casa ubicada sobre la calle Helvecia y allí detuvieron al joven que "estaría presuntamente vinculado al hecho investigado", informó el Ministerio del Interior. El detenido es un allegado de la familia y se encontraba en la casa cuando ocurrió el disparo, según supo El Observador. Todavía se busca el arma en cuestión .

El joven fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía , mientras continúan las averiguaciones . Por el momento el caso se investiga como "lesiones personales".

El niño de 11 años que mató a otro de 12 con un arma permanecerá bajo el amparo de INAU mientras investigan el caso

Niño de 12 años murió baleado por otro de 11: "La responsabilidad directa es de los padres", dijo la Policía e inició investigación

La menor fue herida de bala en la noche del miércoles e inicialmente llevada al centro médico de Capitán Tula y posteriormente derivada al Hospital Pereira Rossell , donde se encuentra internada. De acuerdo con vecinos de la zona, el incidente se produjo en momentos en que dos personas se encontraban manipulando un arma de fuego .

El pasado domingo, un niño de 12 años murió en la ciudad de Rosario (Colonia) luego de sufrir un disparo de arma de fuego por parte de otro niño de 11 años. Este menor estaba manipulando el arma de su madre, quien es policía.

El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, afirmó que "la responsabilidad directa es de los padres" en una conferencia de prensa que brindó este lunes.

La Policía coloniense pidió "una investigación de urgencia" que luego se ampliará y que "seguramente termine en un sumario", contó Costa. Además detalló que esto "no es un hecho penal" debido a que "el Código de La Niñez y La Adolescencia incrimina a partir de los 13 años y estamos hablando de un menor de 11 años que disparó el arma de fuego".

Este niño de 11 años quedó al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) junto a su hermano de 13 años.