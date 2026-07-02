Impuesto a los autos eléctricos: cuántos de los modelos más vendidos en lo que va de 2026 tributarían IMESI

El gobierno hará cambios a partir de enero de 2027 a la exoneración plana que tienen los autos eléctricos , pero sostiene que el impuesto que empezará a aplicar no afectará a la gran mayoría de los modelos que se venden en Uruguay .

Aquellos vehículos de transporte de pasajeros (no utilitarios, ómnibus o camiones) cuyo valor de importación sea de US$ 19.001 y US$ 27.000 tributen un IMESI de 5% .

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Vallcorba sobre aplicar IMESI en autos eléctricos: "El 66% de los vehículos no van a tener ninguna afectación"

Según el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, en los hechos la medida excluirá al 66% de los vehículos eléctricos que hoy se venden, porque la mayoría tienen de venta al público “en torno a los US$ 28.000 y US$ 30.000”.

En otras palabras, según Vallcorba, el impuesto alcanzará a cerca del 34% de los vehículos eléctricos que se venden en Uruguay.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dio cifras algo distintas, pero que van en sentido similar.

Información importante: considerando las importaciones de los últimos seis meses, el 75% de los vehículos eléctricos puros continuará con exoneración total (tasa 0%).



Así quedaría el esquema para eléctricos a partir del 1 de enero de 2027:



0% de IMESI: para precio de venta… — Fernanda Cardona (@FcardonaUy) July 1, 2026

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Cardona sostuvo que el “75% de los vehículos eléctricos puro continuará con exoneración total”. Es decir, la medida alcanzaría al 25% de los modelos eléctricos que se venden.

El Observador analizó los datos de venta de vehículos eléctricos en lo que va de 2026, en base a lo publicado por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

Estos datos muestran que en lo que va del año se vendieron unos 9.526 vehículos eléctricos, entre autos, SUV y algunas mini van (excluyendo utilitarios).

Dentro de esos 9.526 autos eléctricos que se llevan vendidos en 2026, hay algunas marcas —y modelos— que acaparan la mayor cantidad de ventas.

Las 9.526 unidades vendidas corresponden a 132 modelos de 40 marcas distintas.

¿Cuántos de estos modelos más vendidos pasarían a tributar IMESI a partir de enero? Para responder a esta pregunta, El Observador analizó los precios de venta al público publicados en las páginas comerciales de las marcas, así como publicaciones de automotoras en Mercadolibre. Cabe señalar que, en algunos casos, los precios van “desde” determinada cantidad de dólares, pero pueden variar —generalmente a la suba— dependiendo de las prestaciones de cada modelo.

También hay que indicar que se trata de valores de venta al público a julio de 2026, pero que podrían sufrir cambios para enero.

De esta manera, con las salvedades previas establecidas, de los 10 modelos más vendidos de eléctricos en lo que va de 2026, solo dos tributarían IMESI, si se cumple lo establecido por el gobierno, que supone que el IMESI aplicaría en los vehículos con precio de venta al público por encima de los US$ 30.000.

Entrevistado por Todo un tema en El Observador streaming, el gerente de ACAU, Ignacio Paz, expresó que "es correcto" decir —como sostuvo el gobierno en las últimas horas— que la mayoría de los autos eléctricos que se venden no estará contemplada en el impuesto.

"Lo que no es correcto es que siempre hablaron los distintos ministerios que se iban a gravar los vehículos de alta gama eléctricos. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿US$ 29 mil de precio de venta al público es alta gama?", se preguntó Paz.

ACAU pidió al gobierno que revise el decreto, porque entiende que tiene un afán recaudatorio y que el mercado no está lo suficientemente maduro para recibir estos cambios, ya que si bien las ventas de autos eléctricos están al alza (y rompen récords año a año) todavía representan una ínfima parte del parque automotor uruguayo.