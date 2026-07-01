Gerente de ACAU afirmó que impuesto a los autos eléctricos tiene un fin recaudatorio y que afecta a vehículos de gama media

El gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay ( ACAU ), Ignacio Paz, afirmó que la aplicación del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos tiene un afán recaudatorio y que afecta a vehículos de gama media .

El Poder Ejecutivo publicó el martes un decreto en el que se aplicará el Imesi a los eléctricos cuyo valor de importación sea superior a los US$ 19.001 de forma gradual, en dos franjas establecidas.

Desde la asociación, confesaron que están "sorprendidos" por la determinación del gobierno , que también establece que en el caso de los híbridos la tasa variará según la cilindrada. Esto aplica para los vehículos comprendidos en la "Categoría F", referidos al transporte de pasajeros y no a vehículos utilitarios.

Es decir, con estos cambios, aquellos vehículos eléctricos cuyo valor "en aduana en ocasión de la importación" no supere los US$ 19.000 seguirán exentos de tributar IMESI . Los híbridos que estén dentro de este valor de importación tributarán IMESI en función de su cilindrada con tasas que irán desde 7% hasta 34,5%.

El gerente de ACAU también contó que fueron citados por el gobierno en varias instancias, pero que el contenido del decreto es "bastante inentendible" con respecto a las charlas que habían tenido.

"Dentro de la sorpresa nos habían hablado que el impuesto iba solo para alta gama y resulta ser que agarra vehículos que podemos establecerlos en una gama media", contó Paz en diálogo con El Observador.

"En la primera reunión lo primero que nos dijeron es que no hay un afán recaudatorio. Sobre esta base arrancamos. Y ahora escuché que la Rendición de Cuentas va a establecer un déficit de 31 millones de dólares. Ya no va a ser gasto cero, va a tener 31 millones de dólares que se va a financiar con los impuestos de los eléctricos", dijo el gerente de ACAU, quien también calificó que medida tiene afán recaudatorio.

Los interesados podrán presentar contratos de cualquier empresa de alquiler de autos que ofrezca vehículos eléctricos Pixabay

Según Paz, "estas medidas implican un cambio sustancial a lo que es una política de Estado del Uruguay que se ha sostenido muchos años y que está basada en la transformación de la matriz energética y la promoción de la movilidad sostenible".

"Subió la patente, subió el valor de la energía en los cargadores de acceso público y anunciaron que la van a subir más. Nadie puede decir que está fomentando la transformación de la matriz energética o la promoción de la movilidad sostenible si todo lo que está relacionado lo vienen subiendo", agregó.

Los autos eléctricos que estén por encima del valor de importación de US$ 19.001 pasarán a tributar IMESI desde enero.

Aquellos que tengan un valor de importación de entre US$ 19.001 y US$ 27.000 serán gravados con un IMESI del 5%. En el caso de los híbridos, se establecen tasas de 7% hasta 34,5% según la cilindrada.

Para los eléctricos de más de US$ 27.000, en tanto, se tributará un IMESI de 9%. Los híbridos comprendidos en esta franja tributarán, también según la cilindrada, entre 11% a 34,5% de IMESI. Los cambios comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.

El jerarca de ACAU aseguró que estas modificaciones "se van a trasladar a precio" de los vehículos y coincidió con los valores de afectación que dio este miércoles el subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba. En este marco, el subsecretario insistió en que el umbral de US$ 19.000 fijado en el decreto corresponde al valor en Aduana. "Cuando uno lo transforma en el precio de venta al público, esos US$ 19 mil equivalen a autos que se comercializan, dependiendo de cada modelo, en torno a los US$ 28 y US$ 30 mil", explicó.

ACAU señaló que estas medidas dificultarán "el acceso de las familias y las empresas a tecnologías más modernas, más seguras, más eficientes y más amigables con el medio ambiente, retrasando la renovación del parque automotor nacional". Y además exhorta "respetuosamente al Poder Ejecutivo a reconsiderar esta decisión, promoviendo un ámbito de diálogo con todos los actores involucrados".