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Condenaron a 10 años y medio de prisión al hombre que mató a un adolescente de 14 años en Maldonado

"La teoría más firme es que hubo una confusión. Lo que sí puedo asegurar es que estas personas no tenían ningún vínculo con organizaciones criminales ni con actividades delictivas", dijo el jefe de Policía de Maldonado

1 de julio de 2026 15:24 hs
Jefatura de Policía de Maldonado
Jefatura de Policía de Maldonado Nahuel Marichal

La Justicia de Maldonado condenó a 10 años y seis meses de prisión al hombre responsable del homicidio del adolescente de 14 años que murió tras ser baleado mientras estaba dentro de un auto en la madrugada del 21 de junio en el barrio Las Cooperativas.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, valoró la resolución judicial y sostuvo que representa "un paso trascendente" tanto para la investigación como para la comunidad.

"Con esta condena se echa luz sobre un hecho tan lamentable y no queda impune un crimen que sufrió toda la sociedad de Maldonado", afirmó en una conferencia de prensa consignada por Cadena del Mar.

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"Hubo más de 14 allanamientos y una enorme recopilación de pruebas. Tuvimos que reconstruir una escena que presentaba muy pocos indicios para poder demostrar qué ocurrió antes y después del ataque", señaló después.

Sobre la razón detrás del homicidio, el jefe de Policía sostuvo que la principal línea de investigación indica que el ataque no estaba dirigido contra los ocupantes del vehículo.

"La teoría más firme es que hubo una confusión. Lo que sí puedo asegurar es que estas personas no tenían ningún vínculo con organizaciones criminales ni con actividades delictivas", afirmó.

La investigación permitió establecer que el adolescente y quienes lo acompañaban habían concurrido a la zona de Los Eucaliptus para concretar la venta de una bicicleta. Según informó Trezza, la operación "se realizó de forma totalmente legal".

Consultado sobre otra persona que había sido detenida durante la investigación, explicó que no se reunieron pruebas suficientes para acreditar su participación en el homicidio.

"No se comprobó plenamente su intervención. La investigación continúa y no descartamos ninguna hipótesis, pero la certeza que tenemos es que el autor del homicidio ya está en la cárcel", enfatizó.

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