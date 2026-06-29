Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en el Prado: Mides y la Policía investigan el caso

Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en la zona del Prado en las últimas horas, confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ) a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el cuerpo fue localizado sobre las calles Joaquín Suárez y Ruy Barboza .

Desde el Mides indicaron que hasta el momento no se cuenta con "datos verificados" sobre las circunstancias del deceso .

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"En el ámbito del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estamos todos los organismos involucrados relevando información para determinar la trayectoria y situación en la que se encontraba la persona ", señalaron a este medio.

Desde la cartera, además, aseguraron que el caso está siendo investigado también por la Policía.

De acuerdo con el consignado medio, el fallecido no tenía antecedentes penales y al momento de su encuentro no presentaba lesiones en el cuerpo. Ahora las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias detrás del hecho con consecuencias fatales.