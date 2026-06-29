Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en el Prado: Mides y la Policía investigan el caso

Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en la zona del Prado en las últimas horas, confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a El Observador.
Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el cuerpo fue localizado sobre las calles Joaquín Suárez y Ruy Barboza.
Desde el Mides indicaron que hasta el momento no se cuenta con "datos verificados" sobre las circunstancias del deceso.
"En el ámbito del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estamos todos los organismos involucrados relevando información para determinar la trayectoria y situación en la que se encontraba la persona", señalaron a este medio.
Desde la cartera, además, aseguraron que el caso está siendo investigado también por la Policía.
De acuerdo con el consignado medio, el fallecido no tenía antecedentes penales y al momento de su encuentro no presentaba lesiones en el cuerpo. Ahora las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias detrás del hecho con consecuencias fatales.