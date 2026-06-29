Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
6°C
nubes dispersas
Martes:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en el Prado: Mides y la Policía investigan el caso

Desde el Mides indicaron que hasta el momento no se cuenta con "datos verificados" sobre las circunstancias del deceso

29 de junio de 2026 8:48 hs
Hombre en situación de calle fallecido en el Prado

Hombre en situación de calle fallecido en el Prado

Capturas de video de Subrayado (Canal 10)

Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en la zona del Prado en las últimas horas, confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el cuerpo fue localizado sobre las calles Joaquín Suárez y Ruy Barboza.

Desde el Mides indicaron que hasta el momento no se cuenta con "datos verificados" sobre las circunstancias del deceso.

Más noticias

Asesinaron a un adolescente de 14 años en Maldonado: su cuerpo fue encontrado dentro de un auto

Un hombre de 74 años en situación de calle murió en un refugio instalado en el Cuartel General Artigas de Salto

"En el ámbito del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estamos todos los organismos involucrados relevando información para determinar la trayectoria y situación en la que se encontraba la persona", señalaron a este medio.

Desde la cartera, además, aseguraron que el caso está siendo investigado también por la Policía.

De acuerdo con el consignado medio, el fallecido no tenía antecedentes penales y al momento de su encuentro no presentaba lesiones en el cuerpo. Ahora las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias detrás del hecho con consecuencias fatales.

Las más leídas

Los medios españoles informan sobre "quién es Canobbio, el uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas y acabó expulsado"

Tras la eliminación del Mundial 2026, Marcelo Bielsa le pidió a la AUF una conferencia de prensa para dar sus explicaciones finales: ¿cuándo y dónde será?

El campeón de la Copa América con Uruguay que defendió a Fernando Muslera por la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026

"Fue desesperante la incertidumbre": el relato de la hermana del uruguayo que fue encontrado muerto tras los terremotos en Venezuela

Temas

hombre situación de calle PRADO Mides policía

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos