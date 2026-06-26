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El hombre encontrado sin vida en el arroyo Pantanoso tenía 65 años y era cuidacoches

El cuerpo de la víctima fue visto sobre la zona Rambla Pantanoso y Camino Tomkinson, en el barrio de Paso de la Arena

26 de junio de 2026 12:50 hs
Hombre encontrado sin vida en el arroyo Pantoso
Captura de video de Telemundo (Canal 12) y foto policial de Gastón Britos / FocoUy

Este jueves en la tarde, la Policía de Montevideo encontró a un hombre sin vida en las aguas del arroyo Pantanoso. El Observador consultó a fuentes del Ministerio del Interior por este caso y confirmaron nuevos detalles del hecho.

El médico que confirmó la muerte no encontró signos de violencia externos en el cuerpo y no se brindaron mayores detalles en ese momento.

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En las últimas horas, El Observador se comunicó con fuentes del Ministerio del Interior y desde la cartera señalaron que la víctima tenía 65 años.

Además, confirmaron que se trataría de un cuidacoches que trabaja regularmente en la zona de los hechos.

Imágenes de Telemundo (Canal 12) del lugar mostraron una especie de carpa improvisada con telas y cartones que esta persona había montado debajo del puente.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, horas atrás, dijeron a El Observador no contar con información para confirmar si se trataba de una persona en situación de calle.

La Fiscalía de Flagrancia de turno está investigando el caso.

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