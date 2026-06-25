Puerto de Montevideo se queda sin dragado de la ANP a partir de julio

El puerto de Montevideo se quedará sin dragado nacional desde la semana próxima cuando la única embarcación que está operativa deje de navegar. La Administración Nacional de Puertos (ANP) contrató meses atrás a una compañía china para que se haga cargo de algunos trabajos, pero la estimación es que el primer barco llegue a fines de julio.

La ANP posee tres dragas para realizar tareas de removido de barros y sedimentos, pero por roturas constantes o paros del sindicato en los últimos meses no han trabajado de manera continua . La única que está operativa es la D7 que tiene certificados de navegabilidad renovados excepcionalmente y es la más antigua . Fue definida en un reciente informe del Área de Dragado del organismo como un “buque añoso” con significativos desgastes en casco y dificultades de repuestos en máquina.

La embarcación D9 está inactiva por reparaciones y se estima que tendrá una demora de tres semanas para volver a operar.

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La tercera es la D11 que también se encuentra varada por tareas de mantenimiento . En este caso se prevé que esté inactiva durante dos meses, plazo condicionado a la llegada del exterior de repuestos para los motores principales.

Pero ahora se suma un problema más al dragado que realiza el personal de la ANP. A la draga D7 se le vencen los certificados para navegar el miércoles 1º de julio y por tanto no podrá hacerlo hasta setiembre.

Eso provoca que a partir de la semana próxima no habrá tareas de removido de barros en los muelles públicos del puerto de Montevideo.

Fuentes de la ANP comentaron a El Observador que se han recibido quejas de las navieras por la falta de profundidad en los muelles públicos. Añadieron que el canal de acceso está en buenas condiciones y por tanto las embarcaciones no tienen problemas de ingreso al puerto.

Dragado chino

Desde el año pasado las embarcaciones públicas que realizan las habituales tareas de dragado no operan con normalidad por roturas o desperfectos. Eso provocó que se generara un mayor volumen de lodos, afectando la profundidad. La situación quedó evidenciada en el informe del Área de Dragado del organismo donde se reconoció que se acumularon sedimentos en una cantidad mayor a la capacidad de retiro en el corto plazo.

En ese contexto el directorio de la ANP tomó la decisión de reactivar un contrato con el consorcio chino CHEC Dredging Company Limited para que realice los trabajos de removido de barro en las áreas públicas. La relación con la compañía se remonta a una licitación efectuada en noviembre de 2018 que fue ganada por CHEC. El contrato se firmó al año siguiente y todavía está vigente.

A fines de marzo, la ANP solicitó formalmente a la compañía el inicio de trabajos en los muelles 1, 2 y C, ubicados en las áreas públicas del puerto de Montevideo, con la intención de recuperar parte de la profundidad perdida. La respuesta llegó en abril a través de SDC de Brasil Servicios Marítimos, filial en Uruguay de CHEC.

En la nota, la compañía aceptó las condiciones planteadas e informó que comenzaba a preparar el traslado a Uruguay de una draga de succión. Las fuentes estimaron que el barco llegará a Uruguay en la última parte de julio.

La negociación salarial

En medio de las complicaciones, el sindicato de la ANP negocia con el organismo el próximo convenio colectivo. El actual vence el 9 de agosto y ahí comenzará el diálogo en el Ministerio de Trabajo (MTSS). Pero previo a esa fecha se realizan dos reuniones semanales bipartitas.

El directorio tiene una posición firme respecto al acuerdo firmado hace un año y tiene la intención de modificar las condiciones laborales y salariales vigentes.