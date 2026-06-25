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Nafta y gasoil para julio: el gobierno define tarifas ante un contexto internacional de tregua y baja de precios

El cese de hostilidades en Medio Oriente y la liberación del tráfico en Ormuz consolidan un escenario de mayor certidumbre en los mercados, impulsando una caída en los precios de referencia que juega a favor de una rebaja local

25 de junio de 2026 5:00 hs
El Observador | Miguel Noguez

Por  Miguel Noguez

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Foto: Leonardo Carreño.
Combustibles
Foto: Leonardo Carreño

La semana próxima, el Poder Ejecutivo resolverá los precios de los combustibles que regirán en Uruguay desde el miércoles 1° de julio. El escenario internacional ha mostrado noticias positivas en los últimos días con valores del petróleo que han cotizado a la baja tras los anuncios de tregua en la guerra de Medio Oriente y el restablecimiento progresivo de la actividad en el estrecho de Ormuz.

Una dinámica similar han mostrado los precios de los refinados, lo que abriría margen para un ajuste a la baja pero que dependerá de la lectura y análisis de coyuntura que realice el gobierno. Esto luego de tres aumentos consecutivos en abril, mayo y junio.

  • Los datos adelantados

Una de las referencias que sigue la metodología vigente en Uruguay son las cotizaciones en la costa del Golfo de México en EE. UU., que son la base del informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y que se conocerá en las próximas horas.

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Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA), procesados por El Observador, muestran que la nafta se abarató en las últimas semanas y el diésel también. El análisis toma en cuenta lo sucedido en los últimos 28 días, entre el 26 de mayo y el 22 de junio.

El valor medio para el símil de la nafta uruguaya en la costa del Golfo de México en EE. UU. bajaba y pasaba de $ 37,982 a $ 32,419 (-14,7%) en comparación con el promedio mensual anterior. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Para el gasoil, la referencia es el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). Hasta la fecha, el valor promedio del litro descendía y pasaba de $ 41,816 a $ 36,673 en la comparación con el mes móvil anterior, niveles algo por debajo de los observados en marzo, pero todavía muy superiores a los observados antes del comienzo de la guerra.

Los valores mencionados en esta nota son una aproximación a las últimas tendencias del mercado internacional y tienen en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares en EE. UU. y el valor del tipo de cambio a nivel local, que en promedio no tuvo grandes cambios. En las próximas horas se conocerá el informe de Ursea con datos de la ventana de medición del mes móvil completo, cuyos resultados no necesariamente serán trasladados de forma lineal a los precios al público.

  • Precios locales de combustibles

En junio, la nafta Súper 95 subió $ 5,3 (+6%) y se vendió a $ 93,36 el litro. La tarifa estuvo alineada con el precio de venta al público de referencia –incluye PPI ex planta, los impuestos, el factor de ajuste y otros componentes, como fletes y bonificaciones.

Por su parte, el gasoil 50S subió $ 4,04 y se comercializó en $ 61,76 por litro con aumento de 7%, es decir, en el techo de la banda de flotación. Ese producto se ubicó $ 8,85 por debajo de la referencia calculada por la Ursea para surtidor.

Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló en el Parlamento que el aumento de los precios del petróleo en los últimos meses volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de la política económica.

Frente a ese escenario, el gobierno utilizó los mecanismos previstos en la regla de fijación de precios para amortiguar el impacto sobre hogares y empresas, evitando trasladar íntegramente los aumentos internacionales. Esa decisión implicó una resignación fiscal, al obtener Ancap menores ingresos.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona dijo el miércoles que de haber alguna reducción de precios, cualquier decisión buscará evitar movimientos bruscos. “Por supuesto que vamos a acompasar esa realidad, pero también es verdad que pensamos en una ventana de tiempo. Así como el shock no se mandó de forma directa al precio al inicio, ahora también haremos paulatinamente lo que tengamos que hacer respecto a lo que va pasando a nivel del mundo”, afirmó según publicó Telenoche 4.

  • El mercado global

El precio del petróleo crudo Brent cayó por debajo de los US$ 74 por barril el miércoles, marcando su nivel más bajo desde antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esta tendencia a la baja en el mercado se explica por el aumento del flujo de petroleros a través del estrecho de Ormuz y el progreso en las conversaciones de paz.

Asimismo, los precios se han visto influenciados por la declaración del presidente Donald Trump, quien aseguró que no se cobrarán peajes, costos de seguros ni cargos de ningún tipo a los petroleros que utilicen dicha vía. Gracias a las garantías de seguridad emitidas por la Organización Marítima Internacional, los armadores han vuelto a transitar el estrecho abiertamente con sus señales satelitales activadas, informó el sitio Trading Economics.

Como reflejo de esta reactivación del flujo comercial, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que los Emiratos Árabes Unidos están exportando crudo al 85% de los niveles previos a la guerra, tras haber vendido cerca de 60 millones de barriles desde el Golfo Pérsico recientemente. Debido a estos factores, el precio del petróleo ha registrado un descenso del 40% respecto a su valor máximo durante el conflicto. No obstante, el mercado aún enfrenta tensiones internas, ya que el Instituto Americano del Petróleo informó que las existencias de crudo en Cushing disminuyeron en 1 millón de barriles, lo que podría situarlas por debajo de los niveles mínimos operativos críticos.

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