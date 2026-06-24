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El Observador / Mundial 2026 / FRANCIA

Dolor en Francia: la decisión que tomó el entrenador Didier Deschamps por un duro momento familiar en medio del Mundial 2026 y antes del partido con Noruega

Francia intentará terminar en cabeza del Grupo I ante la Noruega de Erling Haaland, el viernes en Foxborough, Massachusetts

24 de junio de 2026 9:00 hs
Deschamps dio su punto de vista del Mundial 2030
Deschamps dio su punto de vista del Mundial 2030 PAUL ELLIS / AFP

El seleccionador francés Didier Deschamps regresará a su país para asistir al funeral de su madre, anunció este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que precisó que el técnico no dirigirá a los Bleus contra Noruega el viernes, en el último partido del Grupo I del Mundial 2026.

"Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar en el banquillo el viernes. El seleccionador nacional tuvo esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral", indicó la FFF en un comunicado.

La FFF precisó que, en ausencia de Deschamps, el grupo estará dirigido por Guy Stéphan, su adjunto, hasta su regreso al campo base de los Bleus en Waltham (Massachusetts).

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Francia vs Noruega sin Deschamps

Ya clasificada para dieciseisavos de final del Mundial, Francia intentará terminar en cabeza del Grupo I ante la Noruega de Erling Haaland, el viernes (16:00 horas) en Foxborough (Massachusetts).

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Ambas selecciones suman el pleno de puntos (6), con ligera ventaja en la diferencia de goles para los Bleus (+5) frente a los vikingos (+4).

Francia necesita al menos un empate para terminar primera del Grupo I, ya que el reglamento de la FIFA establece que, en caso de igualdad, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles general.

Por la tarde, en el campo del campus de la Universidad de Bentley, transformado en centro de entrenamiento de los Bleus durante el Mundial, se guardó un minuto de silencio en homenaje a la madre del seleccionador.

Deschamps en la conferencia previa al partido ante Uruguay
Deschamps en la conferencia previa al partido ante Uruguay

El capitán y goleador de los Bleus, Kylian Mbappé, expresó en nombre del grupo sus condolencias al seleccionador.

"Todos nuestros pensamientos están con nuestro míster y con toda su familia. No están solos", escribió sobre una imagen en la que se ve a jugadores y miembros del cuerpo técnico, entre ellos Guy Stéphan, formando un círculo abrazados por los hombros.

Posteriormente, la actividad deportiva se reanudó. Los jugadores que no fueron titulares en el partido del lunes contra Irak (3-0) disputaron un partidillo de dos tiempos de 30 minutos, en dos equipos formados por los 14 suplentes de los Bleus y varios jóvenes del New England Revolution de la MLS.

Bajo la lluvia, cinco titulares del encuentro ante los iraquíes (Dayot Upamecano, Lucas Digne, Bradley Barcola, Jules Koundé y Ousmane Dembélé) se limitaron a un trote suave alrededor del campo.

AFP

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