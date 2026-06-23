Tabla de goleadores históricos de los mundiales: mirá cómo está la clasificación con los tantos de Messi y Mbappé de este lunes y a cuánto están de la marca de Just Fontaine

Lionel Messi , tras marcar un doblete este lunes contra Austria, se convirtió a dos días de cumplir los 39 años en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 tantos en 28 partidos, borrando el récord que desde 2014 ostentaba el exinternacional alemán Miroslav Klose (16 goles).

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El astro argentino, que disputa su sexto Mundial, abrió el marcador contra Austria en el minuto 38 de un partido que se disputa en Arlington, cerca de Dallas, y en el que falló un penal al inicio del mismo.

Ya en el descuento, Messi sentenció con un remate en el interior del área entre varios defensas austriacos.

El francés Kylian Mbappé también marcó dos goles en la victoria 3-0 de los Bleus ante Irak y alcanza los 16 goles, a sólo dos de Messi.

La tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los grandes estrenos de Messi, Mbappé y Haaland; mirá la clasificación

Tablas de posiciones y goleadores del Mundial 2026 tras el cierre de la primera fecha de todos los grupos y lo que se viene en la segunda etapa

Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo:

. *Lionel Messi (ARG/18 goles en 28 partidos, de la edición de 2006 hasta hoy)

. *Kylian Mbappé (FRA/16 goles en 16 partidos, de 2018 hasta hoy)

. Miroslav Klose (GER/16 goles en 24 partidos, de 2002 a 2014)

Miroslav Klose festeja uno de sus 71 goles con la Mannschaft AFP

. Ronaldo Nazario(BRA/15 goles en 19 partidos, de 1998 a 2006)

Ronaldo levantó la Copa Mundial en 2002, en el estadio Yokohama de Japón. Getty Images

. Gerd Müller (GER/14 goles en 13 partidos, en 1970 y 1974)

. Just Fontaine (FRA/13 goles en 6 partidos, en la edición de 1958)

. Pelé (BRA/12 goles en 14 partidos, de 1958 a 1970)

Pele played at four World Cups, winning three and scoring 12 goals in 14 games Getty Images

. Jürgen Klinsmann (GER/11 goles en 17 partidos, de 1990 a 1998)

. Sandor Kocsis (HUN/11 goles en 5 partidos, en la edición de 1954)

. Gabriel Batistuta (ARG/10 goles en 12 partidos, de 1994 a 2002) ...

. *Harry Kane (ENG/10 goles en 12 partidos, de 2018 hasta hoy)

EFE

...

. *Cristiano Ronaldo (POR/8 goles en 23 partidos, de 2006 hasta hoy)

Cristiano Ronaldo de Portugal ante Congo en el Mundial 2026 FOTO: AFP

* Jugadores en activo

¿Podrán con la marca de Just Fontaine?

La feroz competencia goleadora en el Mundial 2026 entre Leo Messi (5 goles tras dos partidos), Kylian Mbappé (4 goles) y Erling Haaland (4 goles) coloca la lucha por la Bota de Oro en un nivel que permite soñar con acercarse al increíble record del francés Just Fontaine, autor de 13 tantos en una sola edición.

Los cinco goles de Messi y los cuatro de Mbappé y Haaland, en solo dos partidos, les acercan a la plusmarca del francés, favorecidos en esta ocasión por los ocho partidos que se asegura el que dispute la semifinal, frente a los seis que tuvo Fontaine.

Fontaine falleció a los 89 años AFP

Lo que dijo Mbappé sobre la carrera con Messi

Kylian Mbappé restó importancia a la carrera por el liderato de goleadores en el Mundial que lo enfrenta a Lionel Messi, tras marcar un doblete en el triunfo 3-0 de Francia ante Irak, y advirtió que los Bleus tienen que hacer "mucho más" si quieren coronarse en Norteamérica 2026.

En su partido 100 con Francia, el delantero del Real Madrid anotó un doblete (14', 54') y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66') completó la cuenta para los dirigidos por Didier Deschamps.

Kylian Mbappe Foto: Franck Fife /AFP

Sobre su particular carrera por ser el goleador del Mundial con el '10' argentino, Mbappé resaltó el constante goleo de su rival y advirtió: "Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo",

"Está claro que, ayudando a mi equipo, marco goles. Y cuando marcas goles, por supuesto que te acercas a este tipo de esfera. Pero, como he dicho, tenemos un largo camino que va a ser complicado", hacia la cima en Norteamérica 2026.