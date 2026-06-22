La felicidad de Lionel Messi por su arranque estelar en el Mundial 2026: "Espectacular cómo se dio"

Lionel Messi tuvo un arranque soñado en el Mundial 2026 , convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo alcanzando los 17 tantos y superando a Miroslav Klose , y además anotó cinco goles en los primeros dos partidos y depositó a la selección Argentina en los 16avos de final del torneo.

Luego de su tremenda actuación en Dallas, anotando los dos goles en el triunfo 2-0 ante Austria , Messi habló en zona mixta con Tyc Sports y mostró su felicidad por este inicio: " La verdad que muy feliz por el triunfo sobre todo, fue un triunfo importantísimo, muy duro y trabajado . Nos da tranquilidad para lo que viene, esto es el Mundial, todos partidos muy igualados, muy intensos. Estamos por haber sumado seis puntos y la clasificación", analizó en primera instancia.

"L a verdad que está espectacular cómo se dio . Hoy tuve el penal que pude haber aumentado, pero si hacía el penal quizás no llegaba a los otros dos tampoco. Nunca se sabe pero feliz por el resultado, la participación y el trabajo del equipo" , agregó Messi.

Instantes más tarde, el capitán argentino habló con la prensa y ahondó sobre su felicidad por el comienzo con dos victorias, el cual permite picar el boleto a la próxima instancia a falta de una jornada de competencia: "Felicidad por el triunfo, que fue muy duro. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos. Feliz por el resultado, la clasificación, para nosotros sumar de a seis nos permite tener una semana más tranquila . Muy contentos".

Lionel Messi en el duelo frente a Austria EFE

"Estaba dentro de nuestros planes tener las dos victorias, no iba a ser fácil porque son partidos muy igualados y nadie regala nada. Es verdad que ellos no nos hicieron daño, se hizo un partido muy difícil, había que jugar muy rápido y por momentos lo hicimos. Lo importante era la clasificación, siempre está en nuestro planes ganar todos los partidos: somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, no es fácil y hay que demostrar dentro de la cancha y hoy se hizo", indicó.

"Todos los vivimos de esa manera, todo este grupo y plantel lo vive así y lo vivió así durante toda esta etapa. Cuando este grupo se junta disfruta de estar juntos, del día a día, de ver a la gente así, de darle este tipo de alegrías. Gracias a Dios ya les pudimos dar varias e intentaremos seguir en esta dinámica, esta sintonía con la gente ilusionado. Como dije recién, es pasito a pasito. Es largo, es difícil y prepáranos como nos preparamos cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca con el penal pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que es lo más importante", redondeó Messi.