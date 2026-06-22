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La felicidad de Lionel Messi por su arranque estelar en el Mundial 2026: "Espectacular cómo se dio"

Lionel Messi es el máximo goleador del Mundial 2026 con cinco goles en dos partidos y llevó a la selección Argentina a los 16avos de final del torneo

22 de junio de 2026 17:03 hs
Tyc Sports

Lionel Messi tuvo un arranque soñado en el Mundial 2026, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo alcanzando los 17 tantos y superando a Miroslav Klose, y además anotó cinco goles en los primeros dos partidos y depositó a la selección Argentina en los 16avos de final del torneo.

"La verdad que está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal que pude haber aumentado, pero si hacía el penal quizás no llegaba a los otros dos tampoco. Nunca se sabe pero feliz por el resultado, la participación y el trabajo del equipo", agregó Messi.

La felicidad de Lionel Messi con la clasificación a 16avos

Instantes más tarde, el capitán argentino habló con la prensa y ahondó sobre su felicidad por el comienzo con dos victorias, el cual permite picar el boleto a la próxima instancia a falta de una jornada de competencia: "Felicidad por el triunfo, que fue muy duro. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos. Feliz por el resultado, la clasificación, para nosotros sumar de a seis nos permite tener una semana más tranquila. Muy contentos".

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Lionel Messi en el duelo frente a Austria

Lionel Messi en el duelo frente a Austria

"Estaba dentro de nuestros planes tener las dos victorias, no iba a ser fácil porque son partidos muy igualados y nadie regala nada. Es verdad que ellos no nos hicieron daño, se hizo un partido muy difícil, había que jugar muy rápido y por momentos lo hicimos. Lo importante era la clasificación, siempre está en nuestro planes ganar todos los partidos: somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, no es fácil y hay que demostrar dentro de la cancha y hoy se hizo", indicó.

"Todos los vivimos de esa manera, todo este grupo y plantel lo vive así y lo vivió así durante toda esta etapa. Cuando este grupo se junta disfruta de estar juntos, del día a día, de ver a la gente así, de darle este tipo de alegrías. Gracias a Dios ya les pudimos dar varias e intentaremos seguir en esta dinámica, esta sintonía con la gente ilusionado. Como dije recién, es pasito a pasito. Es largo, es difícil y prepáranos como nos preparamos cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca con el penal pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que es lo más importante", redondeó Messi.

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