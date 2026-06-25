La historia de los quesos artesanales de 19 de abril de la exposición Rocha se muestra en Montevideo

Hace 11 años Soledad Fossali y Santiago García iniciaron una aventura nada sencilla , considerando los riesgos de emprender en Uruguay y más en el medio rural, pero tuvieron buenos resultados: sus quesos son parte de un selecto conjunto de productos artesanales que se exhiben y comercializan en el atrio de la Intendencia de Montevideo .

La edición 24 de la exposición “Rocha se muestra” se extenderá hasta este viernes 26. Puede visitarse entre las horas 10 y 16 (entrada libre). Quienes concurran podrán conocer, apreciar, degustar y adquirir productos típicos. Los 40 emprendimientos incluyen tejidos, hilados, pinturas, cueros, perfumes, artesanías, prendas de vestir y gastronomía: quesos, dulces, conservas, licores y más. Licor de butiá, galletas de algas, trabajos en lanas, hierro y maderas y joyería son parte de la atractiva propuesta.

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Dirigido por Soledad y Santiago, el tambo y quesería Chafalote (es el nombre del arroyo que pasa por esa localidad) está en 19 de Abril , localidad ubicada mitad de camino entre Castillos y la capital departamental.

Tienen dos hijos pequeños (Alfonso de 5 años y Atahualpa de un año y medio) y no hace mucho sumaron un colaborador para el tambo.

Viven y producen en un pequeño predio de 18 hectáreas, a 3 kms del pueblo y comenzaron cuando ella tenía 22 años y él 25, para ir progresando con esfuerzo e inversión, incluso ahora arriendan algunas hectáreas en un campo lindero para, básicamente, invertir en la generación y disponibilidad de comida para las vacas.

Soledad contó a El Observador que previo al inicio del emprendimiento estudiaba veterinaria en Montevideo, pero se desilusionó un poco y optó por un cambio.

Santiago, técnico veterinario egresado de la Universidad de la Empresa (UDE), trabajaba en una concentración de ganado, en Durazno, y también le sedujo cambiar.

Juntos tomaron la decisión clave de aprovechar ese campito en Pueblo 19 de Abril que era de la familia de él e iba a quedar inactivo por jubilarse quienes lo utilizaban. "Por ser un campito chico teníamos que hacer algo intensivo", explicó. La familia de Soledad ya estaba en el tema quesería y dieron una mano también importante con equipamiento.

Los ayudaron, ellos empujaron y hoy hay lindos frutos: siguen viviendo en el medio rural y con una linda familia armada, produciendo agroalimentos de calidad, con una marca reconocida y un variado portafolio quesero, donde el tradicional tipo Colonia es uno entre varios.

Cuando arrancaron, recordó, en ese campito solo estaba la casa. No había tambo ni quesería. Solo un galpón que adaptaron para atar las vacas y ordeñar con una pequeña máquina de dos órganos. El tambo nuevo, con fosa y cuatro órganos, tiene solo tres años de estrenado.

Con relación a la quesería, desde una tapera asentada en barro salieron los primeros ladrillos, recordó, para construir la primera parte, terminando luego todo un albañil, agrandándose la sala de elaboración cuando se armó el tambo nuevo.

Vacas Holando, Normando y Kiwi

Soledad y Santiago hoy ordeñan un rodeo de 36 vacas, con un manejo de algo más de animales, considerando vacas secas. Hay lecheras Holando, Normando y Kiwi. A esta altura, con el invierno recién iniciado, hay una producción diaria de unos 600 litros. El pico de producción por vaca se logra, obviamente, en la primavera con unos 20 litros sumando los dos ordeñes diarios.

Toda la materia prima, con prioridad para obtener la mayor cantidad posible de sólidos, se transforma en quesos en la fábrica que instalaron junto al tambo.

Se elaboran quesos Colonia, Dambo, Semiduro y Provolone.

La comercialización es en Rocha: en 19 de Abril, en Rocha capital y en los balnearios, a los que se va cada semana en el verano y cada 15 días ahora que hay menos población en lugares como La Paloma, Punta de Diablo o La Coronilla, por ejemplo.

Rocha se muestra

Chafalote participa por cuarta vez en "Rocha se muestra". Comenzaron a hacerlo en 2019 cuando otros productores los invitaron. Es una buena oportunidad, gracias a la Intendencia de Rocha señaló Soledad, para darse a conocer y concretar ventas.

Además de vender ahí los quesos (ver los precios a continuación), también en el stand, atendido por un amigo de la familia, Bruno Pittamiglio, se puede comprar miel de alta calidad, en ese caso un producto también artesanal, pero elaborado por vecinos de Soledad y Santiago, con la marca "Mieles Paso de la Cruz".