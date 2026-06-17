MSC, la gigante naviera que avanza en Uruguay y quiere una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

La naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) logró afianzar en los últimos años su posición en Uruguay y tiene latente la intención de manejar una terminal de contenedores propia en el puerto de Montevideo . Esa decisión ya fue transmitida al actual gobierno, pero la aspiración enfrenta a la compañía con Katoen Natie, propietaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP).

MSC (de origen napolitano con sede central ubicada en Suiza) es la naviera más importante del mundo . En 2025 ocupó el primer lugar del ranking de compañías marítimas al movilizar más de 7 millones de TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), con el 21% del volumen global .

A nivel regional, el grupo tiene presencia en el sector logístico de varios países . Y ese modelo quiere trasladarlo a Uruguay . La intención no es nueva, pero sí cobró fuerza en los últimos meses. La postura es clara: quiere manejar una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo .

Fuentes políticas dijeron a El Observador que representantes de la naviera han mantenido en los últimos meses varios encuentros con integrantes del Poder Ejecutivo -algunos de ellos en Torre Ejecutiva- en los que trasladaron la idea. Incluso, aprovechó el almuerzo por el Día de la Exportación , que se realizó el martes 2 de este mes y tuvo a MSC como patrocinador principal, para reforzar su mensaje.

La compañía maneja dos alternativas: quedarse, a través de una compra, con Terminal Cuenca del Plata -especializada en contenedores y propiedad de Katoen Natie con participación del Estado- o presentar una iniciativa privada que debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo.

1619634956541.webp Puerto de Montevideo.

Pero además ya ha comentado cuál sería su posición en caso de recibir una respuesta negativa: el retiro de la carga que opera en el puerto de Montevideo. Y sobre esa posibilidad dio una muestra días atrás cuando decidió discontinuar un servicio con frecuencia semanal que operaba en Terminal Cuenca del Plata y conectaba Montevideo y Estados Unidos, según informó Búsqueda la semana pasada.

La presión para tener una terminal de contenedores no se limita a esta administración. En 2017, a través de la subsidiaria Terminal Investment Limited (TIL) presentó en la Administración Nacional de Puertos (ANP) una iniciativa privada para la construcción y explotación de una terminal. La propuesta contó con la aprobación primaria del directorio del organismo, pero TIL dejó vencer el plazo establecido para avanzar con el proyecto y la idea terminó en la nada.

Otro intento fue en 2023, durante el gobierno de Lacalle Pou. Allí envió un documento dirigido al ministro de Transporte, José Luis Falero, en el que recordó que en reiteradas oportunidades había trasladado a las autoridades el firme propósito de contar con una terminal de contenedores, sin haber obtenido una respuesta positiva.

Agregó que Uruguay tenía costos operativos sustancialmente más altos que otros países de la región y no tener un espacio propio le generaba un impacto directo en el negocio local. En ese contexto transmitió a las autoridades que estaba analizando, de manera seria, discontinuar los servicios en Uruguay y trasladarlos a puertos de Argentina o Brasil, donde contaba con terminales propias.

Tres años después se repite ese escenario: la naviera insiste con una terminal y advierte sobre el retiro de carga de Montevideo ya que cuenta con la posibilidad de operar en otros puertos.

En la actualidad, a través de TIL, MSC posee una parte de Exolgan, una terminal de contenedores ubicada en Buenos Aires. También tiene presencia en Brasil con Portonave (puerto de Navegantes), Tecon (Rio Grande do Sul) y BTP (Santos). Además es propietaria de Terminal Pacífico Sur (TPS), en el puerto chileno de Valparaíso, en conjunto con Ultramar. Esta última tiene la porción mayoritaria de Neltume Ports, una de las accionistas de Montecon, que opera contenedores en las áreas públicas del puerto de Montevideo.

El avance de MSC en Uruguay se produce incluso sabiendo que cuenta con un escollo: la firma del contrato entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de TCP hasta 2081.

Terminal-TCP---DB_05.webp El acuerdo "no implica transgresión de leyes", según la Jutep Diego Battiste

El documento expresa que en el caso de contenedores, la ANP decretará el atraque de los buques en la terminal especializada. Por tanto, una segunda recibiría la carga que TCP no pudiera operar.

MSC en Uruguay y el enfrentamiento con Katoen Natie

MSC ya está posicionada en Uruguay con la empresa Medlog que abarca el transporte terrestre, posee depósitos para almacenamiento de contenedores y ofrece otros servicios logísticos. La compañía fue tomando posición dentro de la actividad portuaria y en 2024 adquirió el 50% de las acciones de Jaume y Seré, que opera como despachante de Aduana y agente de carga.

La cuenta de la naviera es clara: con una terminal de contenedores cerraría el círculo de toda la operativa portuaria, al tener los barcos, el espacio físico para descargar y cargar mercadería y el resto de los servicios conexos.

Pero las constantes idas y vueltas de MSC tras una terminal en Uruguay la enfrentó con Katoen Natie. En la historia más reciente, el año pasado la compañía quiso hacer valer su poderío mundial y exigió a TCP una rebaja tarifaria para operar sus buques.

Las negociaciones duraron meses y se desarrollaron en dos continentes. Por una lado hubo comunicaciones que fueron desde Ginebra (donde tiene su sede MSC) hasta Amberes, ciudad en la que está ubicada la casa matriz de Katoen Natie.

En paralelo, otros intercambios de posiciones se realizaron en Montevideo, entre representantes locales de las dos empresas. Pero en ningún caso se llegó a un acuerdo y entonces MSC decidió operar los tránsitos de mercadería paraguaya, que pasaban por Montevideo, en los puertos de Buenos Aires y Zárate, operativa que mantiene sin cambios hasta la actualidad.