Paraguay quiere retomar trasbordos en el puerto de Montevideo tras decisión de naviera de optar por Argentina

El puerto de Montevideo cerró el año con una fuerte baja de las operaciones de trasbordo de mercadería, fundamentalmente de Paraguay . La carga recaló en los puertos argentinos de Buenos Aires o Zárate y provocó perjuicios al movimiento local de contenedores. Sin embargo, el embajador paraguayo en Uruguay afirmó que la pérdida de los tránsitos se produjo por un cambio de actitud de las navieras y no por una decisión de los exportadores o importadores de su país .

En 2025, el puerto de Montevideo movilizó 875.491 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), según datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP) , informados por el semanario Búsqueda. Eso significó una disminución de 21,5% respecto a 2024. El mayor factor fue el descenso de 46% de los trasbordos de mercadería .

El año estuvo marcado por un fuerte enfrentamiento entre la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) y Katoen Natie, multinacional belga propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), especializada en contenedores y ubicada en el puerto de Montevideo .

MSC es la empresa marítima más poderosa del mundo y la que transporta más carga a nivel global. El principal cruce con Katoen Natie fue comercial, porque la compañía, queriendo hacer valer ese poderío, exigió una mejor tarifa para atracar sus buques en TCP.

Por varios meses hubo negociaciones entre las partes. Algunas fueron a través de comunicaciones que iban desde Ginebra (donde tiene su sede la naviera de origen napolitano) hasta Amberes, ciudad en la que está ubicada la casa matriz de Katoen Natie. Otros intercambios de posiciones se realizaron en Montevideo, entre representantes locales de las dos empresas. Pero en ningún caso se llegó a un acuerdo y entonces MSC decidió operar los tránsitos de mercadería paraguaya en los puertos de Buenos Aires y Zárate.

Pero además de aspectos comerciales hay otro tema de fondo que viene de años atrás.

Durante el gobierno pasado hubo una fuerte presión de MSC para comprar TCP, según comentaron a El Observador fuentes políticas y portuarias. El camino fue el mismo: la comunicación entre las empresas fue mayoritariamente en Europa, pero también tuvo su recorrido en Montevideo.

Sin embargo, Katoen Natie no ha mostrado interés de vender sus operaciones en Uruguay en los últimos años (sí lo había hecho en 2017) y ha reforzado su posición local con la extensión de la concesión de TCP hasta 2081, que firmó con la anterior administración.

En paralelo a esas negociaciones sin resultados, MSC intentó -en varias oportunidades- tener una propia terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Una de ellas fue en 2017 cuando presentó - a través de la compañía Terminal Investment Limited (TIL)- en la Administración Nacional de Puertos (ANP) una iniciativa privada para la construcción y explotación de una terminal. La propuesta contó con la aprobación del directorio del organismo, pero TIL dejó vencer el plazo establecido para avanzar con el proyecto y la idea terminó en la nada.

En 2023 se produjo una nueva avanzada. En un texto enviado al gobierno uruguayo, la naviera napolitana indicó que en reiteradas ocasiones había trasladado a las autoridades el firme propósito de contar con una terminal de contenedores, pero no había obtenido una respuesta positiva.

Añadió que en los costos operativos de Uruguay eran sustancialmente más altos que en otros países de la región y la imposibilidad de tener un espacio propio tenía un impacto directo en el negocio local.

Por ese motivo transmitió a las autoridades que estaba analizando, de manera seria, discontinuar los servicios en Uruguay para trasladarlos a puertos de Argentina o Brasil, donde contaba con terminales propias.

Esa posibilidad, que se concretó el año pasado con el retiro de los tránsitos de Montevideo, se sustenta en negocios que MSC comparte con la chilena Ultramar en puertos de ese país, Argentina y Brasil.

Ultramar, además, es la propietaria mayoritaria (60%) de Neltume Ports, empresa que comparte con la canadiense ATCO (40%). A su vez, Neltume Ports -también chilena- es la accionista más grande de Montecon, operadora de contenedores en el puerto de Montevideo y competencia de TCP.

Los trasbordos de Paraguay

La salida de mercadería paraguaya a través de Argentina se acentuó en 2025. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay informó que el 80% de la carga hizo trasbordo en puertos argentinos, con un fuerte posicionamiento de Buenos Aires que movilizó cerca de 250.000 TEUs, según consignó el medio chileno Portal Portuario.

Pese a eso, los puertos uruguayos son los más convenientes, según la opinión del sector privado guaraní.

“Uruguay, con sus puertos, es nuestro nexo con el mundo, con los mercados internacionales”, dijo el embajador paraguayo en Uruguay, Didier Olmedo, a El Observador. El diplomático añadió que existe una alianza estratégica entre los puertos locales y la flota fluvial paraguaya, que va más allá de ciclos puntuales.

En ese sentido recordó que en 2024 una buena parte del aumento de la actividad de Montevideo se debió a carga de su país, tanto de exportación como de importación.

“Sin embargo, el año pasado, ese volumen fue afectado por decisiones tomadas por las navieras de ultramar que cambiaron, por alguna razón, sus puertos de trasbordo para algunas rutas”, expresó Olmedo.

“Escuché que en esas decisiones tuvo que ver el costo de la operación en los puertos de Uruguay. Eso Paraguay siempre lo aceptó: operar en los puertos uruguayos es más caro, pero es más previsible que en otros de la región”, expuso.

Desde su visión, Uruguay ofrece varias alternativas portuarias. “Para los granos está Nueva Palmira. Para contenedores se opera en Montevideo. Allí se puede utilizar los servicios de Montecon y si hay un tipo de carga que precisa un tratamiento más especializado está TCP”, señaló.

Por eso espera que las diferencias se resuelvan y las navieras de ultramar retomen las frecuencias en Uruguay.

“La merma de las operaciones portuarias de carga no se debió a un cambio de actitud de Paraguay, sino a las decisiones de estas empresas que llevaron sus puntos de trasbordo a otros puertos de la región”, concluyó el embajador.