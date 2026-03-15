Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 15 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo 15 de marzo una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en gran parte del país, con cielos variables entre algo nuboso y nuboso durante la mañana y una tarde que tenderá a despejarse, aunque con vientos del norte que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h en algunas zonas.
Las máximas oscilarán entre los 29 °C y los 33 °C según la región.
Montevideo y área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima llegará a los 32 °C.
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso con períodos de nuboso. El viento soplará a entre 20 y 40 km/h.
Para la tarde y la noche el cielo continuará igual, con altas temperaturas y rachas de hasta 50 km/h.
Norte
En la región norte del país las temperaturas se ubicarán entre 15 °C y 32 °C.
La mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con vientos de entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso con períodos de algo nuboso, con baja probabilidad de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento tendrá rachas de hasta 40 km/h.
Este
Para la región este se esperan temperaturas entre 15 °C y 29 °C, siendo la zona más fresca de la jornada.
La mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y la noche el tiempo mejorará, con cielo claro y algo nuboso. El viento alcanzará rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Oeste
En la región oeste las temperaturas serán las más elevadas del día, con una mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento soplará del noreste al norte entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso con períodos de nuboso y altas temperaturas. El viento tendrá rachas de hasta 50 km/h.