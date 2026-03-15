Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 15 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este domingo 15 de marzo una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en gran parte del país, con cielos variables entre algo nuboso y nuboso durante la mañana y una tarde que tenderá a despejarse , aunque con vientos del norte que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h en algunas zonas.

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Las máximas oscilarán entre los 29 °C y los 33 °C según la región.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima llegará a los 32 °C .

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Durante la mañana el cielo estará algo nuboso con períodos de nuboso . El viento soplará a entre 20 y 40 km/h .

Para la tarde y la noche el cielo continuará igual, con altas temperaturas y rachas de hasta 50 km/h.

Norte

En la región norte del país las temperaturas se ubicarán entre 15 °C y 32 °C.

La mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con vientos de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso con períodos de algo nuboso, con baja probabilidad de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento tendrá rachas de hasta 40 km/h.

Este

Para la región este se esperan temperaturas entre 15 °C y 29 °C, siendo la zona más fresca de la jornada.

La mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche el tiempo mejorará, con cielo claro y algo nuboso. El viento alcanzará rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste

En la región oeste las temperaturas serán las más elevadas del día, con una mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento soplará del noreste al norte entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso con períodos de nuboso y altas temperaturas. El viento tendrá rachas de hasta 50 km/h.