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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 30 de abril

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre una mínima de 7 °C y una máxima de 21 °C

29 de abril de 2026 21:00 hs
El cielo estará despejado, según Inumet

El cielo estará despejado, según Inumet

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 30 de abril una jornada con tiempo estable en todo el país, cielo mayormente despejado o algo nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana.

Las temperaturas irán en ascenso hacia el norte, con máximas que alcanzarán los 25 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre una mínima de 7 °C y una máxima de 21 °C.

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Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del oeste y noroeste de entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Hacia la tarde y noche, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con vientos del noroeste al norte de entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 6 °C y los 23 °C.

La mañana estará marcada por condiciones claras y algo nubosas, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del sector oeste de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con persistencia de neblinas. Los vientos rotarán del noroeste al noreste con intensidades de 10 a 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica temperaturas entre los 5 °C y los 24 °C.

En la mañana se prevé un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, junto a neblinas y bancos de niebla, y vientos del noroeste de entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y noche, las condiciones serán claras y algo nubosas, con vientos del noroeste al noreste de entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país, la jornada presentará temperaturas entre los 8 °C y los 25 °C, las más altas del territorio.

Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con nieblas y neblinas, y vientos variables que rotarán al norte entre 10 y 20 km/h.

Hacia la tarde y noche, el cielo continuará claro y algo nuboso, con vientos variables que rotarán al noreste entre 10 y 30 km/h.

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