Katoen Natie denunció que operativa en Terminal Cuenca del Plata estuvo transitoriamente detenida por paro del sindicato

La empresa Katoen Natie denunció que la operativa en Terminal Cuenca del Plata estuvo transitoriamente detenida por un paro del sindicato y definió a la medida como "intempestiva e irracional" .

La compañía fue notificada "sorpresivamente" el domingo de un paro el lunes de mañana que se extendió hasta las 07:00 del miércoles y afirmó que luego "increíblemente" se produjo un nuevo paro desde las 09:00 a las 15:00 de este mismo día.

"Lamentablemente las medidas sindicales fueron irresistibles para la empresa, la cual lógicamente vio interrumpida la mesa de intercambio ", explicaron en un comunicado.

Las medidas se llevaron a cabo "en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo ", según la empresa. La negociación se venía realizando en el ámbito del Ministerio de Trabajo con reuniones los miércoles, afirmaron desde la compañía.

Katoen Natie explica que las medidas sindicales se dan a pesar de que han planteado una serie de medidas. Entre ellas, "extender el último convenio colectivo durante todo el tiempo que se desarrollen las negociaciones de este nuevo convenio", además "ofreció un mínimo de 16 jornales asegurados (lo cual supera ampliamente lo acordado por este mismo sindicato para este sector de actividad)".

"Se ofreció por escrito tener más reuniones semanales, de forma tal que los intercambios sean más rápidos. El sindicato no quiso. Se propuso al sindicato, negociar con el compromiso de que lo acordado sea retroactivo al 1 de junio. Esto fue también rechazado", según la empresa.