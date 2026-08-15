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Jorge Bava después de la nueva derrota de Nacional: "No hay mucha explicación ni mucha excusa" y su continuidad en el cargo

"Yo convivo con los jugadores a diario y veo lo que se esfuerzan, redoblan esfuerzos a diario. La mayor fortaleza son ellos", expresó el entrenador de Nacional

15 de agosto de 2026 19:18 hs
Jorge Bava tras el final del partido entre Racing y Nacional

Jorge Bava tras el final del partido entre Racing y Nacional

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, aseguró que "no hay mucha explicación ni mucha excusa" tras la nueva derrota del tricolor este sábado ante Racing en el Estadio Centenario, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

En la rueda de prensa realizada tras el partido, Bava aseguró que no realizó "mucho análisis" ya que espera ver el partido "más en frío", pero remarcó "la frustración de no encontrar la victoria".

Consultado sobre qué explica este mal momento del equipo, el DT contestó que "pasa por todos lados, es multifacético", y luego marcó que "no hay mucha explicación, no hay mucha vuelta".

"Tratamos de cambiar, de mejorar en muchos aspectos. Más allá de la mejoría que podemos ver o no, es para ganar y no pudimos ganar. No hay mucha explicación ni mucha excusa", agregó.

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Tras ello, al técnico le preguntaron si seguía en el cargo, y solo respondió que "sí". Minutos después aseguró que en la reunión de directiva del pasado lunes, en la que se lo ratificó en el cargo, tuvo un "ida y vuelta positivo, pero nada más que eso".

Bava explicó que pasó a jugar con línea de tres porque Racing "juega con dos puntas definidos", y cambió a los carrileros porque Camilo Cándido fue expulsado y Emiliano Ancheta "salió sentido" ante Boston River.

También lamentó que el primer tanto de Racing complicó al tricolor, ya que "cuando te convierten tenés que adelantar líneas y ellos lo aprovecharon".

Luego, el técnico volvió a indicar que hay "poca explicación" para esta realidad del bolso, y destacó la entrega de los jugadores en la semana: "Yo convivo con ellos a diario y veo lo que se esfuerzan, redoblan esfuerzos a diario, a veces más de una vez al día. La mayor fortaleza son ellos".

Además, le preguntaron por las críticas de la hinchada, y respondió que vio "alentar todo el tiempo" a la tribuna, aunque reconoció que "no está contenta" con justa razón.

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