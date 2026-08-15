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Así quedaron las tablas tras la derrota de Nacional con Racing: el cervecero es puntero de la Tabla Anual y Peñarol puede sacarle una diferencia amplia al tricolor

Nacional está séptimo en la Tabla Anual, a tres puntos de la zona de clasificación a Copa Libertadores, pero con un partido más que el último clasificado

15 de agosto de 2026 18:52 hs
Federico Varese a punto de atrapar el disparo de Maximiliano Gómez en el partido entre Racing y Nacional

Federico Varese a punto de atrapar el disparo de Maximiliano Gómez en el partido entre Racing y Nacional

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Con estos tres puntos el cervecero quedó primero en la Tabla Anual, a la espera de los partidos de este domingo entre su escolta Peñarol y Central Español (a las 18:30 en el Campeón del Siglo), y el de Progreso con Deportivo Maldonado, el tercero en el podio (a las 11:00 en el Paladino).

El carbonero está a dos puntos y tiene otra posibilidad para superar a Racing, con el partido postergado de la primera fecha del Torneo Clausura ante Montevideo City Torque. Si gana ambos encuentros, le puede sacar 14 puntos a Nacional.

El tricolor, en tanto, está séptimo en la acumulada a tres unidades de Wanderers, cuarto y último clasificado a la Copa Libertadores, pero con un partido más.

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