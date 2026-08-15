Así quedaron las tablas tras la derrota de Nacional con Racing: el cervecero es puntero de la Tabla Anual y Peñarol puede sacarle una diferencia amplia al tricolor

Federico Varese a punto de atrapar el disparo de Maximiliano Gómez en el partido entre Racing y Nacional

Nacional perdió 2-0 con Racing este sábado por la tarde en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un resultado que dejó más complicado que nunca al tricolor en la Tabla Anual.

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Con estos tres puntos el cervecero quedó primero en la Tabla Anual, a la espera de los partidos de este domingo entre su escolta Peñarol y Central Español (a las 18:30 en el Campeón del Siglo), y el de Progreso con Deportivo Maldonado, el tercero en el podio (a las 11:00 en el Paladino).

El carbonero está a dos puntos y tiene otra posibilidad para superar a Racing, con el partido postergado de la primera fecha del Torneo Clausura ante Montevideo City Torque. Si gana ambos encuentros, le puede sacar 14 puntos a Nacional.

El tricolor, en tanto, está séptimo en la acumulada a tres unidades de Wanderers, cuarto y último clasificado a la Copa Libertadores, pero con un partido más.