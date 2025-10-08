Sindicato portuario aceptó planteo del gobierno y levantó medidas en Terminal Cuenca del Plata

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) decidió en asamblea suspender las medidas en Terminal Cuenca del Plata, ubicada en el puerto de Montevideo . Los trabajadores retomarán sus tareas habituales este jueves en horas de la mañana y se abrirá un espación de díalogo de 10 días entre los involucrados.

La resolución fue tomada luego de una reunión que se realizó en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry y el titular de Trabajo, Juan Castillo .

El secretario general del Supra y dirigente sindical de TCP, Álvaro Reinaldo, dijo en rueda de prensa que se aceptó el pedido realizado en Torre Ejecutiva, pero aclaró que también se le solicitará al Poder Ejecutivo que “le pida una negociación de buena fe a la empresa que es la otra parte fundamental de este conflicto” .

CONFLICTO Sindicato portuario estudia la posibilidad de ampliar el conflicto en TCP al resto de puertos del país

PUERTO Sindicato portuario cuestionó "modus operandi" de TCP tras ultimátum y dijo que empleados no se presentarán a trabajar

El cortocircuito se originó cuando TCP (propiedad de Katoen Natie con participación estatal) anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático (Navis/N4) que fue rechazada por el sindicato . A partir de ese momento comenzó una seguidilla de paros que afectó la operativa del comercio exterior uruguayo .

Terminal-TCP---DB_05.webp Suba de tarifas en TCP Diego Battiste

Este lunes comenzaron los contactos oficiales con el sindicato, pero en ese escenario y con la terminal de contenedores sin actividad, Katoen Natie informó el martes que iba a denunciar el convenio colectivo vigente hasta el 31 de octubre si no se retomaban las tareas y emplazó al sindicato a dar una respuesta este miércoles a las 15.00 horas.

La medida implicaba que todos los beneficios laborales incluidos en el acuerdo quedaban sin efecto. Cerca de la finalización del plazo otorgó una hora más para dar espacio a “conversaciones de alto nivel” que se estaban desarrollando, según informó a través de un comunicado.

Los intentos de destrabar el conflicto se realizaron en la Torre Ejecutiva y fueron encabezados por Sánchez, Etcheverry y Castillo. El gobierno planteó al sindicato que levantara las medidas y generar un ámbito de negociación para discutir en profundidad sobre la implementación del sistema informático.

Tras el encuentro, la dirigencia sindical convocó a una asamblea de trabajadores para analizar la propuesta que finalmente terminó aceptando el planteo oficial.

A última hora de este miércoles Katoen Natie informó el reinicio de las operaciones en la terminal de contenedores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ktntcp/status/1976069358205141194&partner=&hide_thread=false ACTUALIZACIÓN – REINICIO DE OPERACIONES HORA 7:00

ATENCION A CAMIONES A PARTIR DE LA HORA 9:00



Informamos que mañana, Jueves 9 de octubre, la terminal comenzará a operar a partir de la hora 7:00 AM.



Respecto a la atención de camiones, es relevante destacar que, a los efectos de… pic.twitter.com/KBj4KqBcbO — Katoen Natie TCP (@ktntcp) October 8, 2025

También por la noche, Castillo dijo que durante este jueves el gobierno elaborará la estrategia a seguir y el viernes presentará una propuesta a la empresa y el sindicato para iniciar las negociaciones.