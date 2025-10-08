Dólar
/ Economía y Empresas / sindicato

Sindicato portuario aceptó planteo del gobierno y levantó medidas en Terminal Cuenca del Plata

Se establece un período de 10 días para analizar la situación laboral en la terminal de contenedores ubicada en el puerto de Montevideo

8 de octubre 2025 - 19:38hs
Sindicato levantó medidas en Terminal Cuenca del Plata

Sindicato levantó medidas en Terminal Cuenca del Plata

Leonardo Carreño

La resolución fue tomada luego de una reunión que se realizó en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry y el titular de Trabajo, Juan Castillo.

El secretario general del Supra y dirigente sindical de TCP, Álvaro Reinaldo, dijo en rueda de prensa que se aceptó el pedido realizado en Torre Ejecutiva, pero aclaró que también se le solicitará al Poder Ejecutivo que “le pida una negociación de buena fe a la empresa que es la otra parte fundamental de este conflicto”.

Presidente del SUPRA, Álvaro Reinaldo
PUERTO

Sindicato portuario cuestionó "modus operandi" de TCP tras ultimátum y dijo que empleados no se presentarán a trabajar

Sindicato portuario en conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP)
CONFLICTO

Sindicato portuario estudia la posibilidad de ampliar el conflicto en TCP al resto de puertos del país

El cortocircuito se originó cuando TCP (propiedad de Katoen Natie con participación estatal) anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático (Navis/N4) que fue rechazada por el sindicato. A partir de ese momento comenzó una seguidilla de paros que afectó la operativa del comercio exterior uruguayo.

Terminal-TCP---DB_05.webp
Suba de tarifas en TCP
Suba de tarifas en TCP

Este lunes comenzaron los contactos oficiales con el sindicato, pero en ese escenario y con la terminal de contenedores sin actividad, Katoen Natie informó el martes que iba a denunciar el convenio colectivo vigente hasta el 31 de octubre si no se retomaban las tareas y emplazó al sindicato a dar una respuesta este miércoles a las 15.00 horas.

La medida implicaba que todos los beneficios laborales incluidos en el acuerdo quedaban sin efecto. Cerca de la finalización del plazo otorgó una hora más para dar espacio a “conversaciones de alto nivel” que se estaban desarrollando, según informó a través de un comunicado.

Los intentos de destrabar el conflicto se realizaron en la Torre Ejecutiva y fueron encabezados por Sánchez, Etcheverry y Castillo. El gobierno planteó al sindicato que levantara las medidas y generar un ámbito de negociación para discutir en profundidad sobre la implementación del sistema informático.

Tras el encuentro, la dirigencia sindical convocó a una asamblea de trabajadores para analizar la propuesta que finalmente terminó aceptando el planteo oficial.

A última hora de este miércoles Katoen Natie informó el reinicio de las operaciones en la terminal de contenedores.

También por la noche, Castillo dijo que durante este jueves el gobierno elaborará la estrategia a seguir y el viernes presentará una propuesta a la empresa y el sindicato para iniciar las negociaciones.

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Polémica por proyecto de Blanca Rodríguez: Unicef sale al cruce de la Inddhh y dice que hizo una mala interpretación de su postura
comisionado para la niñez

Polémica por proyecto de Blanca Rodríguez: Unicef sale al cruce de la Inddhh y dice que hizo "una mala interpretación" de su postura

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País
CANAL MUNICIPAL

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País

