Conflicto en el puerto: TCP denunciará el convenio colectivo si el sindicato mantiene paralizada la actividad

Terminal Cuenca del Plata (TCP) denunciará el convenio colectivo que tiene vigente con los trabajadores si el sindicato mantiene las medidas que tienen paralizada la actividad desde hace varios días . La acción implica la pérdida de los beneficios que reciben los trabajadores de la terminal .

Entre lunes y martes se realizaron varias reuniones con el objetivo de destrabar el conflicto que el sindicato mantiene con TCP (propiedad de la multinacional Katoen Natie , con participación del Estado). El cortocircuito comenzó tras el anuncio de la empresa de poner en funcionamiento un nuevo sistema informático (Navis/N4) . El último encuentro fue entre representantes del sindicato y del Ministerio de Trabajo (MTSS) que se extendió por horas.

El pedido de los trabajadores es reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, sin pérdida salarial . Si la empresa toma en cuenta el reclamo están dispuestos a aceptar la modificación tecnológica y cumplir sus funciones utilizando el Navis/N4.

En el encuentro, el MTSS planteó al sindicato dejar de lado las medidas y volver al trabajo. A cambio propuso que se abriera un plazo de 10 días para que los trabajadores fueran capacitados para el uso del nuevo sistema. La respuesta fue negativa y por tanto mantiene las medidas en la terminal que se dedica a la operativa de contenedores.

A última hora de este martes, TCP comunicó a sus clientes que el miércoles no habrá atención de camiones en la terminal. Pero también envió una comunicación a los trabajadores de la compañía. “La empresa otorga un plazo en señal de apertura para que reflexionen y retomen las tareas el miércoles 8 de octubre a las 15.00 horas utilizando el Navis”, dice el texto.

“Si deciden no hacerlo procederemos a la denuncia formal del convenio vigente de acuerdo a los establecido en la cláusula 16º por incumplimiento”, añade.

“El procedimiento se iniciará, si mañana a las 15 horas no se restableció la actividad normalmente en la terminal”, expresa la comunicación.

"Este es un momento para que los empleados reflexionen y definan qué quieren hacer", concluye el texto.

Beneficios en juego

En el comunicado, TCP realiza un repaso de los beneficios vigentes que se perderían tras la denuncia del convenio, entre los que se destacan:

Pago de domingo doble para los que tienen descanso rotativo