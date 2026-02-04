Oposición destaca el "contundente" fallo de la Justicia sobre terminal del puerto de Montevideo que "legitima" la concesión a Cuenca del Plata

La polémica sobre el funcionamiento de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo quedó "laudada", según referentes del gobierno de Luis Lacalle Pou, tras el " contundente " fallo de la Justicia que confirma la "legitimidad" de los decretos que sobre este tema fueron firmados en la pasada administración que le otorgan prioridad a la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP).

"Después de innumerables agravios y de falsedades , la actuación de nuestro Gobierno queda reivindicada y no queda lugar para dudas al respecto", dijo, por ejemplo, el excandidato presidencial y presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado

Tras conocerse el fallo, Jorge Gandini , director de la ANP en representación del Partido Nacional, dijo en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que con la resolución “ se laudó un tema con muchísima polémica y cuestionado ”.

SENTENCIA TCA anuló un artículo de decreto de 2021 por considerar que "asegura un monopolio" a TCP hasta 2081

Terminal Cuenca del Plata valoró fallo de la Justicia que anula parte de un decreto de Lacalle Pou

Gandini rechazó las críticas al proceso y afirmó: “ Es un proceso legal, no sé a qué se refieren con la entrega del puerto. Creo que hay una visión sesgada de algunas personas ”.

La propia empresa belga publicó en sus redes sociales un comunicado donde destaca que la sentencia ratificó la legitimidad de los decretos de 2021, la prioridad operativa de la terminal especializada de contenedores, la potestad del Estado para organizar la actividad portuaria y la vigencia del acuerdo con Katoen Natie, así como la legalidad de la extensión de la concesión otorgada a la empresa.

El fallo también reafirmó que la actividad portuaria es privada de interés público, sujeta a un marco regulatorio específico desde 1992.

Como único punto, el TCA anuló una cláusula que limitaba la eventual instalación de futuras terminales especializadas, sin afectar la concesión, su plazo ni el régimen operativo actual de TCP.

Para la empresa, la decisión aporta certeza jurídica, consolida el marco regulatorio del Puerto de Montevideo y reafirma el rol estratégico de la terminal para el sistema logístico y el comercio exterior del país.

TCP valora el fallo del TCA que confirma el sistema regulatorio del Puerto de Montevideo



En conocimiento del contenido de la Sentencia N.º 719/2025 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la que se dio resolución al contencioso anulatorio referido a los Decretos del… — Katoen Natie TCP (@ktntcp) February 3, 2026

Al respecto, Delgado, escribió en su cuenta de X que el TCA "fue contundente, el acuerdo con Katoen Natie es legal".

El TCA fue contundente, el acuerdo con Katoen Natie es legal. Después de innumerables agravios y de falsedades, la actuación de nuestro Gobierno queda reivindicada y no queda lugar para dudas al respecto. Muy bien representados por @Luisaheber, @JuanCurbelo40 y @ferresrodrigo. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) February 3, 2026

Por otra parte, el diputado blanco Juan José Olaizola coincidió en que el fallo del TCA fue "contundente" y "ratificó los decretos 114 y 115/2021".

"Queda claro que TCP no es monopolio y que el reglamento de atraque es legal. Un buen acuerdo que permitió superar un diferendo y poner al Puerto de Montevideo en la senda del desarrollo, con importante crecimiento", apuntó el representante.

Contundente fallo del TCA ratificó los decretos 114 y 115/2021. Queda claro que TCP no es monopolio y que el reglamento de atraque es legal. Un buen acuerdo que permitió superar un diferendo y poner al Puerto de Montevideo en la senda del desarrollo, con importante crecimiento — Juan Jose Olaizola (@juanjoolaizola) February 3, 2026

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, celebró la "muy buena noticia" y distinguió que el TCA "confirmó que en 2021 se actuó ajustado a derecho con la firma del Acuerdo con Katoen Natie".

"Una reivindicación muy justa para quienes representaron al Gobierno en aquel momento", dijo Mieres, arrobando a Luis Alberto Heber y Juan Curbelo.

En la misma línea, contrastó que la decisión del TCA "dejó en falso al Frente Amplio y sus agravios".

Muy buena noticia. El TCA confirmó que en 2021 se actuó ajustado a derecho con la firma del Acuerdo con Katoen Natie. Una reivindicación muy justa para quienes representaron al Gobierno en aquel momento @Luisaheber @JuanCurbelo40 y dejó en falso al Frente Amplio y sus agravios — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) February 3, 2026

Por su lado, Heber respondió: "se ha dicho mucho sobre nuestra actuación en la concesión de la Terminal especializada de contenedores en el Puerto. Se agravió, se insultó, se dijo cualquier cosa del Gobierno y de nuestra persona. Finalmente se pronunció el TCA".

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó la mayoría de los recursos presentados por Montecon contra el reglamento de atraque del Puerto de Montevideo, que otorga prioridad a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en la gestión de buques portacontenedores aunque anuló un articulo que, consideró, aseguraba un "monopolio" de la empresa

La TCP tiene como accionista mayoritario a la belga Katoen Natie, en sociedad con la Administración Nacional de Puertos.

Montecon había solicitado la nulidad del decreto que regula el atraque en el puerto capitalino, cuestionando la prioridad otorgada a la terminal concesionada. Desde el Frente Amplio se había criticado la actuación del gobierno de Lacalle Pou que ahora fue ratificada por el TCA.