Así es "La María", la herencia que Jorge Messi le dejó a Lionel a minutos de Uruguay

La familia de Lionel Messi dispone de una importante inversión agropecuaria en Entre Ríos : la estancia "La María" , un campo de aproximadamente 1800 hectáreas ubicado en el distrito Pehuajó Norte , en el departamento Gualeguaychú , a minutos de la frontera con Uruguay .

El establecimiento fue adquirido por la familia del futbolista y durante años quedó bajo la administración de Jorge Messi , padre y por entonces representante del capitán de la Albiceleste .

Tras su muerte, la propiedad quedó incorporada a la herencia familiar . "La María" se encuentra a unos 20 kilómetros de Gualeguaychú y está próxima al paraje Palavecino.

"La María" cuenta con una superficie cercana a las 1800 hectáreas y está emplazada en el distrito Pehuajó Norte , dentro del departamento Gualeguaychú . El predio se encuentra en las cercanías de Palavecino y fue comprado por la familia Messi en una operación concretada entre 2011 y 2013.

Cristiano Ronaldo le envió un emotivo mensaje a Lionel Messi tras la carta abierta que este escribió por la muerte de su padre

Lionel Messi volvió a jugar tras el duelo por la muerte de su padre y el Inter Miami quedó eliminado

En mayo de 2023, Canal 9 Litoral recorrió el acceso al establecimiento y mostró imágenes del lugar. En aquel momento, el predio ya era identificado como una propiedad de la familia del futbolista y se había informado que Jorge Messi estaba a cargo de su administración.

La relación del entonces representante del capitán de la Albiceleste con el establecimiento se vinculó con las inversiones agropecuarias que la familia realizó en distintos puntos de la Argentina. La María fue una de esas propiedades y quedó asociada a la familia.

Uno de los momentos que más visibilidad le dio al campo se registró en junio de 2013. Lionel Messi, que entonces tenía 25 años, eligió la zona de Gualeguaychú para descansar durante el receso de la temporada europea y permaneció algunos días en la estancia.

Durante aquella estadía, el futbolista también fue visto en la ciudad. El 18 de junio ingresó a un supermercado acompañado por amigos y, pese a intentar pasar inadvertido con una capucha y la cabeza baja, fue reconocido por las personas que estaban en el lugar.

Lionel Messi en Gualeguaychú

La muerte de Jorge Messi modificó la situación patrimonial de "La María". El padre del futbolista había administrado la propiedad durante años y, de acuerdo con la información publicada por El Día de Gualeguaychú, tras su fallecimiento el establecimiento pasará a formar parte de la sucesión.

El exmetalúrgico también hizo inversiones en Corrientes. Según el diario Corrientes Hoy, la familia compró la estancia "Rincón Chico". Tiene 6800 hectáreas ubicada en la localidad de San Carlos.