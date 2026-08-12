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Cristiano Ronaldo le envió un emotivo mensaje a Lionel Messi tras la carta abierta que este escribió por la muerte de su padre

El astro portugués demostró que hay momentos en los que hay que dejar de lado las históricas rivalidades deportivas

12 de agosto de 2026 12:49 hs
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el amistoso que jugaron en enero

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el amistoso que jugaron en enero

En medio de uno de los momentos más difíciles en la vida personal de Lionel Messi, el fútbol internacional presenció un acto de empatía y respeto que trascendió cualquier tipo de rivalidad. Tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del astro argentino y luego de que el astro escribiera un cálido texto por este tema, Cristiano Ronaldo le dedicó un sentido mensaje público de aliento que conmovió a millones de fanáticos alrededor del mundo.

La triste noticia sobre la muerte de Jorge Messi, quien llevaba un tiempo librando una dura batalla contra una grave enfermedad, se conoció hace algunos días.

Ante la delicada situación, el capitán de Inter Miami abandonó temporalmente la concentración de su equipo en la Leagues Cup para viajar de urgencia a Rosario, donde pudo despedirse de su progenitor rodeado de sus seres queridos.

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En ella, el 10 albiceleste abrió su corazón para expresar el inmenso dolor por la partida de su padre, recordando además el impacto decisivo que tuvo en su vida y en el desarrollo de su legendaria carrera deportiva.

Fue en esa misma publicación donde apareció el comentario de Cristiano Ronaldo. El atacante portugués, con quien compartió el escenario más alto del fútbol durante más de una década defendiendo las camisetas de Real Madrid y de Barcelona, no dudó en expresarle su solidaridad: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el luso.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por la muerte de su pap&aacute;

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por la muerte de su papá

El gesto de CR7 no tardó en volverse viral, sumando más de 1.3 millones de "me gusta" en tan solo una hora y recibiendo miles de elogios por parte de la afición.

La comunidad futbolística destacó la clase y el tacto del portugués, subrayando que las grandes rivalidades deportivas quedan en segundo plano ante los momentos de dolor. Un recordatorio de la humanidad que une a las dos máximas figuras de una era imborrable del deporte.

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