Los reyes del uno contra uno: los demoledores datos de Ronald Araujo y Virgil Van Dijk que avalan que son la dupla defensiva más sólida de Europa y que ilusionan a Liverpool

La llegada de Ronald Araujo a Liverpool de Inglaterra procedente de Barcelona está lista para completar las chances en la zaga central de cara a la temporada que comienza, sumándose a un plantel con cinco alternativas en esa zona.

Aunque el defensor uruguayo de 27 años no es visto inicialmente como una solución a largo plazo, existe la posibilidad concreta de que consiga un traspaso permanente a Liverpool, ya que el acuerdo incluye una cláusula de compra estipulada en 55 millones de euros (US$ 63,4 millones).

Ante las bajas por lesión de Jeremy Jacquet, Giovanni Leoni y Joe Gomez, el técnico Andoni Iraola contempla alinear la dupla Araujo-Virgil Van Dijk para el debut de la Premier League frente a Newcastle el próximo 23 de agosto.

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Los números muy favorables de Ronald Araujo y Virgil Van Dijk

De concretarse esta pareja central, el equipo estará conformando la dupla de defensores más efectiva de Europa en situaciones de uno contra uno.

Según datos de la firma especializada en estadísticas Opta, ningún otro marcador central en las cinco grandes ligas europeas registra un promedio tan bajo de regates recibidos como el uruguayo desde su debut en LaLiga en 2019.

En sus 143 partidos de liga con Barcelona, Ronald Araujo solo fue superado en el regate 14 veces, lo que equivale a un promedio de 0,13 gambetas recibidas por cada 90 minutos.

Esta marca es la única en el continente que supera el registro de Virgil Van Dijk. El holandés fue rebasado 34 veces en 212 apariciones ligueras con Liverpool, promediando 0,16 regates en contra por cada 90 minutos.

Resulta excepcional que un rival logre superar de forma limpia a cualquiera de los dos en el mano a mano, un dato prometedor para Anfield.

Si bien existieron dudas respecto a la concentración del uruguayo en momentos puntuales, Araujo dejó en claro su entusiasmo: "El estilo de juego en la Premier League debería ser perfecto para mis cualidades. Es una competición en la que quería jugar desde hace mucho tiempo", afirmó.

Entre sus principales fortalezas destacan el juego aéreo, las entradas y la precisión de pase, alcanzando un 92% de efectividad la última campaña.