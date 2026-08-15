Gustavo Matosas renunció como DT de Danubio once días después de renunciar como gerente y asumir ese cargo: "Me voy sin buscar culpables ni excusas"

Gustavo Matosas renunció como entrenador de Danubio este sábado por la mañana, luego de r enunciar a su rol de gerente deportivo hace once días para asumir el cargo y solo estar al mando del equipo por dos partidos , confirmaron fuentes del club a Referí.

Matosas asumió como DT oficial de Danubio el pasado 4 de agosto, luego de que el club resolviera cesar a Leonardo Ramos , quien solo llegó a dirigir siete partidos y no obtuvo ninguna victoria.

Con el exgerente y nuevo entrenador al mando, Danubio perdió 1-0 con Cerro en la primera fecha del Torneo Clausura y este viernes empató 0-0 contra Boston River en Florida.

El equipo no gana desde la fecha 13 del Torneo Apertura (2-1 ante Nacional) y está en zona de descenso , con 66 puntos en 61 partidos (promedio de 1.082) y a tres unidades de Wanderers con un partido más.

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En una reunión realizada este domingo por la mañana con las autoridades del club, Matosas comunicó su decisión de renunciar al cargo de entrenador, según informó Carve Deportiva y ratificaron fuentes de Danubio a Referí.

Ahora Danubio deberá buscar a un nuevo entrenador, el cuarto que tendrá en la temporada. Diego Monarriz comenzó el año y llegó hasta la fecha 10 del Torneo Apertura, cuando fue cesado y Matosas asumió como interino. Leonardo Ramos llegó para el Torneo Intermedio y fue reemplazado por Matosas, esta vez de forma oficial, para el comienzo del Clausura.

Tras comunicar su decisión, Matosas escribió una carta para despedirse del club, en la que agradeció en primer lugar a "jugadores, trabajadores, Comisión Directiva y a toda su gente".

"A este club le tengo un cariño enorme y siempre intenté darle lo mejor de mí, con compromiso y poniendo la cara especialmente en los momentos difíciles. El fútbol también exige asumir responsabilidades. Tomé decisiones convencido de que eran las mejores para Danubio y, cuando los resultados no llegan, también hay que saber hacerse responsable", expresó el ahora extécnico franjeado.

Matosas entendió que era "lo correcto" dejar tanto la dirección técnica como la deportiva del club, y expresó: "Me voy sin buscar culpables ni excusas. Seguramente me equivoqué, pero siempre actué de frente y queriendo lo mejor para el club".

Luego, indicó que "Danubio estaba antes que nosotros y seguirá estando después", y le deseó al club "de corazón, todo el éxito para lo que viene".