Terminal Cuenca del Plata valoró fallo de la Justicia que anula parte de un decreto de Lacalle Pou

La empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) afirmó que valora las últimas decisiones del la Justicia administrativa acerca del funcionamiento del puerto de Montevideo pese a que anuló un artículo de uno de los dos decretos del gobierno de Luis Lacalle Pou por considerar que le aseguraba “un monopolio” a esa firma.

Una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a la que tuvo acceso El Observador anuló una cláusula de un decreto del pasado gobierno que inhabilitó nuevas concesiones para instalar y explotar una terminal de contenedores especializada durante la vigencia de la concesión que tiene Katoen Natie hasta 2081 .

La sentencia del TCA, que surgió ante un recurso de Montecon, consideró que la cláusula 3.4.5 del decreto 114 de 2021 "asegura un monopolio" para TCP y es “ilegítima”. Agregó que pone en entredicho lo establecido en la Ley 18.159 porque prevé una limitación de la libre competencia sin contar con una ley fundada en razones de interés general.

No obstante, el fallo confirmó el resto de los artículos del decreto de la concesión y el atraque de buques. En ese sentido, la empresa TCP emitió este marte un comunicado en el que afirma que el fallo "es claro en cuanto a confirmar la legalidad y legitimidad de los Decretos impugnados, relativos al Régimen de Gestión de la terminal especializada de contenedores y al Reglamento de Atraque del Puerto de Montevideo, lo que representa una confirmación de la vigencia del Acuerdo KN-ROU y un saludable respaldo al marco jurídico vigente para la operación de contenedores"

"El marco que así resulta fortalecido tiene por pilares tanto la prioridad operativa del servicio a buques portacontenedores por parte de la terminal especializada como la potestad del Estado de organizar la actividad portuaria en base a criterios de eficiencia, competitividad y especialización. No menos importante: la Sentencia del TCA ratifica que la actividad portuaria es, desde 1992, una actividad privada de interés público sujeta a un marco regulatorio específico", señaló la empresa.

Y agregó: "nos complace informar que la Sentencia ha admitido varias de nuestras alegaciones".

La compañía reiteró su "compromiso con la inversión, la mejora continua de la eficiencia operativa, la generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior uruguayo, trabajando en coordinación con las autoridades nacionales y con todos los actores del sistema portuario"