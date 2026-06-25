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Un hombre fue encontrado sin vida en el arroyo Pantoso: no tenía signos de violencia

El hombre había montado una especie de carpa improvisada con telas y cartones debajo del puente, según mostró Telemundo de Canal 12

25 de junio de 2026 21:34 hs
El hombre había montado una especie de carpa improvisada con telas y cartones debajo del puente

El hombre había montado una especie de carpa improvisada con telas y cartones debajo del puente

Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

Un hombre fue encontrado sin vida en las aguas del arroyo Pantanoso este jueves. Su cuerpo no tenía signos de violencia y según captó Telemundo en imágenes había montado una especie de carpa debajo del puente.

Los oficiales recibieron una llamada y concurrieron a la Rambla Pantanoso y Camino Tomkinson, en el barrio de Paso de la Arena, donde encontraron el cuerpo.

Más tarde solicitaron la presencia de Bomberos para retirar a la persona. En el lugar también actuó Policía Científica y una emergencia móvil. El médico que confirmó la muerte no encontró signos de violencia externos en el cuerpo. Todavía no se ha podido conformar la identidad del hombre.

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Según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12, la persona tenía alrededor de 60 años. El mismo medio mostró imágenes de una especie de carpa improvisada con telas y cartones que esta persona había montado debajo del puente.

La Fiscalía de Flagrancia está investigando el caso.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, dijeron a El Observador no contar con información para confirmar si se trataba de una persona en situación de calle.

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