Un hombre fue encontrado sin vida en el arroyo Pantoso: no tenía signos de violencia

Un hombre fue encontrado sin vida en las aguas del arroyo Pantanoso este jueves. Su cuerpo no tenía signos de violencia y según captó Telemundo en imágenes había montado una especie de carpa debajo del puente.
Los oficiales recibieron una llamada y concurrieron a la Rambla Pantanoso y Camino Tomkinson, en el barrio de Paso de la Arena, donde encontraron el cuerpo.
Más tarde solicitaron la presencia de Bomberos para retirar a la persona. En el lugar también actuó Policía Científica y una emergencia móvil. El médico que confirmó la muerte no encontró signos de violencia externos en el cuerpo. Todavía no se ha podido conformar la identidad del hombre.
Según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12, la persona tenía alrededor de 60 años. El mismo medio mostró imágenes de una especie de carpa improvisada con telas y cartones que esta persona había montado debajo del puente.
La Fiscalía de Flagrancia está investigando el caso.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, dijeron a El Observador no contar con información para confirmar si se trataba de una persona en situación de calle.