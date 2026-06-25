Rodrigo Aguirre habló antes del partido entre la selección uruguaya y España por el Mundial 2026: el "golpe" de los dos empates y la "confianza" en clasificar

El delantero Rodrigo Aguirre habló en conferencia de prensa este jueves por la tarde en el Estadio Guadalajara , en la previa del partido entre la selección uruguaya y España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 , y aseguró que el plantel tiene "mucha confianza" en obtener un resultado que les permita pasar de fase.

"Nos queda un partido y depende de nosotros clasificar o no. Es un Mundial y hay que jugar contra todos", fue la primera respuesta de Aguirre en la conferencia, en la que también destacó a España como "un grandísimo rival" y un equipo "candidato" a ganar el Mundial 2026 . "Es un partido difícil, somos conscientes, depende de nosotros corregir errores , mejorar las cosas que hemos hecho bien, y tener las precauciones debidas", agregó.

Tras ello, fue consultado sobre Referí sobre cómo está el plantel uruguayo antes de enfrentar a España, y contestó: "No esperábamos el empate ante Cabo Verde y Arabia, al principio se siente ese golpe de decir 'no conseguimos lo que queríamos'. Nosotros estamos acostumbrados, no hay jugador que no haya pasado por una situación así en la selección o en su club , estamos muy motivados y con mucha confianza en nuestro trabajo".

"Estamos muy confiados, puertas adentro nos miramos a la cara todos y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir , y no lo miramos como lo mirás vos, nosotros miramos que tenemos la chance de clasificar . Nuestra historia siempre fue así, pelear hasta lo último, y mientras dependa de nosotros es un partido de fútbol . Nos miramos siempre a la cara y confiamos en nosotros", expresó tras la siguiente pregunta.

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Rodrigo Aguirre en la conferencia de prensa previa al partido contra España Foto: Joaquín Pisa

Para Aguirre "no hay un partido más motivador o un rival que nos pueda motivar más que tener en frente a la selección española", y remarcó que "va a ser difícil" para Uruguay, "pero también para ellos". Al hablar sobre las claves para jugar este partido, marcó que "estar concentrados los 90 minutos va a ser fundamental", así como "achicar el margen de error" en las chances de gol que se generen.

El delantero también fue consultado sobre el interés que tiene Boca Juniors en su contratación, informada por Referí este miércoles por la noche, pero rechazó hablar sobre el tema: "No me puedo permitir salirme de lo que es el partido contra España. Estoy enfocado".

Al hablar sobre la posibilidad de ingresar a este partido desde el banco, dijo que espera que "sea en un partido tranquilo, con un resultado que nos clasifique a la siguiente ronda". "Estoy preparado, con muchas ganas de jugar, disfrutando mi primer Mundial. Nos espera un partido muy lindo y es muy motivante para cualquier jugador estar en el Mundial y con un rival ante España", sentenció