Marcelo Bielsa en conferencia antes del partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026: "Habrá que defender" y "España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota"

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , habló en conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara en la previa del partido entre Uruguay y España , que definirá si la celeste sigue o no en el Mundial 2026 , y afirmó que la celeste deberá "defender" para llevarse un resultado, algo que también puede hacer provocando que el rival "tenga la pelota el menor tiempo posible".

El DT argentino aseguró que el partido de este viernes en Guadalajara va a ser "una final donde ningún detalle puede no considerarse , y la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima", y descartó que el rendimiento de Uruguay en los últimos dos encuentros no permita generar "ninguna expectativa positiva" al público.

"Yo no comparto ese punto de vista. Contra Arabia creó 15 situaciones de gol, y contra Cabo Verde que venía de empatarle a España creó el doble de situaciones que creó Cabo Verde y mereció ganar el partido , y los dos goles que tuvo el rival no fueron producto de la capacidad del desequilibrio impuesta por el equipo oponente. Hay dos lecturas: que dos puntos sobre seis desilusionan, y la que hago yo que hay matices que ofreció el equipo que me permiten imaginar que vamos a poder competir", expresó el DT.

Bielsa fue consultado sobre las declaraciones de Luis de la Fuente , entrenador de España que dijo horas atrás que se considera un "gran admirador" del trabajo del técnico argentino. "Tuvimos contactos donde aparentemente yo pude haberle transmitido ideas. El fútbol que ha transmitido con España, que es exquisito, todos los aspectos que tienen su gestión con la selección española son relevantes. No representan mi estilo, porque es un futbol mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir que mi equipo", fue la respuesta del entrenador.

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Referí le preguntó a Bielsa cuáles son las claves para enfrentar a esta selección española, y contestó: "El juego de España es asociativo. Habrá que defender y lo haremos, y una de las mejores formas de defender es que el equipo tenga la pelota el menor tiempo posible y lo intentaremos".

También le consultó sobre cómo se marcará a Lamine Yamal, y aseguró que el extremo del Barcelona "es un jugador desequilibrante", que será marcado por el jugador que esté en su sector junto con "ayudas" de futbolistas cercanos.

"Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra, después eso puede que lo consigamos o pueda que no juguemos a lo que queremos jugar. Si contra España la idea es sacarle la pelota en el área nuestra y dejarle tener la pelota, es todo a favor de España. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sino todo lo contrario, también sabemos que en este tipo de partidos uno tiene que saber absolverlo y la dificultad aumenta. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota", continuó.

Marcelo Bielsa habló sobre la posible titularidad de José María Giménez y fue consultado sobre Fernando Muslera

Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa previa al partido contra España Foto: Joaquín Pisa

En una de las primeras preguntas de la jornada, a Bielsa le cuestionaron si había posibilidades de que José María Giménez fuera titular. "Giménez siempre es una referencia para Uruguay y para los rivales, por lo cual la hipótesis que usted plantea tiene sustento", expresó el DT.

También le preguntaron si habló con Fernando Muslera luego de su error en el segundo gol ante Cabo Verde, y declaró que no conversó "especialmente con él".

"Hay una parte de su actuación que todos hemos visto, pero es un arquero con una enorme experiencia y con muchísima personalidad. La llegada de él a la selección uruguaya se produce en el marco de un momento deportivo muy muy muy bueno que él desarrolló en Estudiantes de La Plata", remarcó Bielsa, ante la posibilidad de que el arquero de 40 años se mantenga en el arco celeste ante España.