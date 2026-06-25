Luis de la Fuente antes de enfrentar a la selección uruguaya en el Mundial 2026: "Soy un gran admirador de Bielsa" y "Uruguay será un grandísimo rival"

El entrenador de España , Luis de la Fuente , habló en conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara un día antes de enfrentarse a la selección uruguaya por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 , y aseguró que Uruguay será "un grandísimo rival" para España , además de reconocer que es un "gran admirador" de Marcelo Bielsa .

Al técnico de la Roja le preguntaron si esperaba que el grupo se desarrollara como se desarrolló, cuando se esperaba que Uruguay y España solo definieran el primer y segundo puesto en el encuentro de este viernes en Guadalajara.

"El análisis es el nuestro. Sabemos que el primer día podía haber complicaciones, por ser el debut. El segundo entramos de una manera diferente, pero gracias a toda la experiencia del partido anterior salimos de mejor manera, y este va a ser diferente, un grandísimo rival . Tiene muchos jugadores en Europa, México y Brasil , muy importantes, va a merecer la mejor de nuestras actuaciones. Uruguay nos va a exigir , se va a jugar muchísimo y nosotros también", expresó el DT.

Tras ello, De la Fuente reconoció que admira al entrenador de la selección uruguaya: " Soy un gran admirador de Marcelo Bielsa , he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo en el Athletic seguí cinco o seis meses sus entrenamientos, aprendí muchísimo de él, ha sido muy innovador . Tuve la suerte de convivir algunas jornadas con él, algunas charlas que dio, y me declaro un admirador . Encantado de competir mañana, primera vez que nos enfrentamos".

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Según el entrenador, Bielsa "hizo que el Athletic jugara maravillosamente bien al fútbol, pero además con una variante táctica que era marcaje al hombre en todo el campo". "Ahora no es exigente en esa faceta, pero exige al rival en determinadas zonas del campo. Entiende él y hemos entendido todos que nuestras ideas pasan por entender a los jugadores que entrenamos. Su principal virtud es sacar un grandísimo rendimiento a todos los equipos que ha dirigido", elogió.

También destacó al plantel uruguayo, que entiende tiene "un gran talento individual que compagina esa garra, que lleva interiorizada el futbolista uruguayo, con fundamentos, y muchos jugadores de la Liga Española en un nivel altísimo".

En ese sentido, el entrenador fue consultado sobre un posible cruce entre Federico Valverde y Álex Baena, luego de su polémico enfrentamiento en el Real Madrid vs Villarreal en 2023. Baena dijo este jueves que el incidente casi lo hace dejar el fútbol. "Alex Baena es un grandísimo profesional y Fede también. Va a ser un partido muy exigente para ambos", se limitó a contestar De la Fuente.

La motivación de España, la chapa de campeón y su opinión de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal

El entrenador de la selección española afirmó que está más que conforme con los entrenamientos realizados por España en la última semana, lo cual le "demanda" que "los jugadores que piden oportunidades tengan la posibilidad" de estar, declaración que da a entender que el equipo europeo saldrá con variantes. Sin embargo, marcó que aún no tiene definido el equipo y que esta noche dará un "último repaso" con su cuerpo técnico.

Consultado sobre las declaraciones de Nico Williams, que aseguró estar preparado para jugar, contestó que "los 26 jugadores están con una motivación excepcional": "Están todos ansiosos por jugar, y es positivo. Creo que tanto Nico como cualquier compañero, tenemos que mantener nuestra identidad. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas, seguir mejorando, seguir creciendo, con un modelo que es reconocible pero mejorable".

"Si fueran conformistas y les diera igual jugar seguro el equipo no rendiría de la misma manera que rinde. No noto ansiedad. En la Eurocopa los partidos más importantes los resolvieron los jugadores que salieron desde el banquillo", agregó en otra ocasión.

También le preguntaron por otras declaraciones de Williams, en las que dice que son candidatos a ganar el Mundial. "Si algo tenemos claro en el vestuario es que esa confianza es dentro de nuestras posibilidades, con respeto a nuestros rivales, sabiendo que hay rivales tan fuertes como nosotros, y que si hacemos las cosas bien podemos llegar", contestó De la Fuente, que de todas formas aclaró que "el único partido importante es el de Uruguay".

Por otra parte, descartó que el equipo especule con terminar primero o segundo para evitar rivales como la Argentina de Lionel Messi: "Yo no creo en eso. Para llegar a la final hay que vencer a todos los equipos. En el fútbol y en la vida solo sé vivir cada día para ganar. Yo quiero ser mejor de lo que fui ayer, y en el futuro igual".

Por último, destacó a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Sobre el primero afirmó que "es un chico de 18 años que está en periodo de madurez, que tiene la suerte de tener un talento único, excepcional, llamado a ser un genio del fútbol, y él lo entiende muy bien".

"Todo eso lo lleva a ser un futbolista genial con condiciones que pocas veces hemos visto, pero que está en proceso de crecimiento y nosotros tenemos que ayudarle a que ese crecimiento sea de la forma más positiva para él. Está muy centrado en cuál es su objetivo, y el camino que tiene que recorrer", agregó.

En tanto, destacó que "al fin" se está reconociendo en España a Oyarzabal, un jugador al que considera "muy inteligente". "Para mi es uno de los mejores delanteros que juega al espacio, entre líneas, por la banda. Esa interpretación del juego la tienen muy pocos futbolistas, con una faceta goleadora extraordinaria. Con todo eso muy bueno es importante tener los pies en el suelo, y él los tiene. Agradezco que sea así porque es un ejemplo para todo, a mí cada día me tiene más encandilado", expresó el entrenador.