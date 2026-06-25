Encontraron un bloque de uranio en una planta de reciclaje de Córdoba: autoridades evacuaron el lugar

Un grupo de operarios que estaban trabajando en un centro de reciclaje de Córdoba encontraron un bloque de uranio mientras manipulaban cartón reciclado.

El hecho ocurrió en la planta de la ciudad de Río Cuarto , allí encontraron el elemento radiactivo de 30 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho correspondiente a uranio empobrecido .

La Policía cordobesa activó un protocolo preventivo y acordonó la zona . Además personal especializado se trasladó hasta el lugar, informó este jueves el medio argentino Infobae.

También participaron equipos de Bomberos que evacuaron a la zona y aislaron a los ocho operarios que habían tenido contacto con el material. Las autoridades realizaron mediciones de radiactividad y concluyeron que los parámetros son bajos , sin registrarse niveles que representaran un riesgo para la salud .

El Juzgado Federal de Turno dispuso la convocatoria de especialistas de la Central Nuclear Embalse para el retiro y la disposición final del material hallado. Todavía no han precisado el origen del bloque ni cómo llegó hasta la planta de reciclaje.

El uranio empobrecido, según el portal de la Unión Europea, es un metal denso derivado del enriquecimiento del uranio natural como combustible nuclear. Si bien sigue siendo radiactivo, es un nivel mucho más bajo que el material de partida. El elemento se utiliza en proyectiles perforantes y en bombas para aumentar su capacidad de penetración.