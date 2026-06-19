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Reinstauran la visa obligatoria a turistas uruguayos y de otros 53 países que quieran viajar a este país asiático

La medida también afecta a otros países latinoamericanos que habían recibido la misma exención en 2024, entre ellos México, Colombia, Cuba y Panamá. En cambio, los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile y Perú conservarán el régimen especial de ingreso.

19 de junio de 2026 8:00 hs
Pasaporte uruguayo

Pasaporte uruguayo

Los viajeros uruguayos volverán a necesitar una visa para ingresar a Tailandia, luego de que el Gobierno de la nación del Sudeste Asiático decidiera revertir la flexibilización migratoria que había implementado en 2024 para impulsar el turismo. La medida también alcanza a turistas de otros 53 países.

Hasta mayo, los uruguayos podían ingresar sin tramitar el documento y permanecer allí durante un máximo de 60 días. Sin embargo, las autoridades anunciaron que este beneficio dejará de estar vigente y que los viajeros deberán volver a solicitar un permiso de entrada antes de viajar.

¿Por qué Tailandia decidió volver a exigir la visa a turistas uruguayos y de otros 53 países?

La decisión forma parte de una revisión más amplia de la política migratoria del país. Según las autoridades tailandesas, la ampliación de las estadías sin visa generó problemas relacionados con el "uso indebido" de los permisos turísticos, incluyendo casos de empleo no autorizado, actividades comerciales ilegales y situaciones vinculadas con la inmigración irregular.

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Además, en los últimos meses creció el malestar de parte de la población local por episodios protagonizados por algunos visitantes extranjeros, como escándalos en la vía pública y conductas consideradas irrespetuosas hacia las costumbres y la cultura del país. El Gobierno considera que endurecer los requisitos de ingreso permitirá ejercer un mayor control sobre quienes ingresan al territorio.

Desde el Ejecutivo local sostienen que la medida tendrá un impacto limitado sobre el turismo, ya que la mayoría de los viajeros internacionales permanece en Tailandia menos de un mes. El sector turístico representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto (PBI).

"El sistema actual tiene ventajas, especialmente para la economía, pero permite que algunas personas abusen de él" - Rachada Dhnadirek, portavoz del gobierno tailandés.

Uruguay había sido uno de los países beneficiados por la reforma implementada hace dos años, que eliminó temporalmente la necesidad de visa para estimular la llegada de visitantes internacionales tras la pandemia de Coronavirus. Con el nuevo esquema, los ciudadanos orientales volverán a tener que realizar un trámite migratorio previo al viaje.

La medida también afecta a otros países latinoamericanos que habían recibido la misma exención, entre ellos México, Colombia, Cuba y Panamá. En cambio, los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile y Perú conservarán un régimen especial de ingreso gracias a acuerdos bilaterales que les permiten permanecer en Tailandia hasta 90 días sin visa.

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