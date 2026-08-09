"Las herramientas de IA están siendo más utilizadas por los criminales que por las instituciones", dijo experto paraguayo en prevención de lavado de activos

La investigación A Ultranza en Paraguay, que permitió conocer la banda y el esquema criminal que lideraba el uruguayo Sebastián Marset, evidenció que los narcotraficantes estaban usando criptoactivos para blanquear su dinero.

Esa novedad, sumada al desarrollo masivo de la inteligencia artificial, hacen que los gobiernos y las instituciones tengan cada vez más difícil la tarea de prevenir el lavado de activos, dado que los criminales no tienen cuentas que rendir por lo que pueden adaptar sus esquemas sin regulaciones.

En entrevista con El Observador, el abogado paraguayo especializado en prevención de lavado de activos Guillermo García Orué –que asesoró a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) de Paraguay– señaló que los grupos han sabido adaptarse mejor y se están valiendo de los cambios tecnológicos para “anonimizar” de una forma más eficiente el dinero.

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Suelo decir que parece recortado de alguna parte de Europa e injertado en Sudamérica, lo que significa que más allá de lo bien que pueda verse Uruguay con relación al resto, tiene sus problemas con la criminalidad organizada porque está en el medio de una región que comparte riesgos con Paraguay, Brasil o Argentina.

¿Qué es lo que lo hace distinto y qué desafíos tiene?

Las instituciones funcionan. En Paraguay tenemos mucho que mejorar, y este es uno de los aspectos en que probablemente debamos mirar del caso uruguayo.

Lo más relevante es la colaboración público-privada, en el sentido de que no pueden estar trabajando como islas. Hay una tendencia a 'nosotros hacemos nuestro trabajo, ustedes hacen el suyo'. Muchas veces el servidor público –con la mejor de las intenciones– escribe algo (a nivel normativo o regulatorio) que es absolutamente disfuncional, le hace falta un oído más atento a la realidad del mercado.

También hace falta un sector privado un poco más consciente del rol medular que tiene la lucha contra el lavado de activos.

¿Cuáles han sido las mayores transformaciones que han tenido las organizaciones criminales que operan en la región?

El crimen organizado está más organizado que nuestras instituciones entre ellas. En Paraguay se ha visto mucho la interacción entre organizaciones criminales distintas que son capaces de generar sinergias. El crimen evolucionó en su capacidad de integrarse. Esa capacidad de articulación, planificación, de operar empresarialmente es algo que el crimen organizado en la región ha demostrado que sabe cómo hacerlo.

¿Y cuáles son los obstáculos logísticos o legales que hay para coordinar investigaciones tanto interinstitucionales como transnacionales?

El día a día nos fagocita, nos consume. Intenciones hay, lo que probablemente no hay es tiempo, y faltan recursos.

¿Por qué faltan recursos si hay coincidencia en el diagnóstico sobre la importancia?

Por una cuestión de priorización estratégica. A modo de ejemplo, los salarios de los analistas son –en Paraguay– de hambre.

¿Qué impacto real tiene la permeabilidad de las instituciones? Aduanas, policías, operadores portuarios.

Estábamos muy acostumbrados a ver el riesgo solamente desde la perspectiva del funcionario público en el sentido de que era el único corruptible. En Paraguay estuvimos trabajando con un par de puertos privados por la concientización de sus equipos de hacer una selección adecuada desde la perspectiva del riesgo que podría implicar incorporar a una persona con ciertas características como empleado, considerando la gran cantidad de cargas contaminadas por narcóticos que se fueron descubriendo en los puertos privados.

No sé si es necesario llegar a extremos como la aplicación del polígrafo y demás cuestiones, pero sí creo que hace falta una mayor conciencia en cuanto a que hay empleados públicos y privados clave que deben pasar por un proceso de filtro mucho más minucioso. Hay empleados clave que si no los seleccionas bien, te pueden generar una catástrofe en la organización.

En el caso de Sebastián Marset, la investigación de A Ultranza dio a conocer la utilización de criptomonedas para lavar sus activos. ¿Qué papel están jugando esas nuevas tecnologías a favor de este tipo de cárteles?

Esto es algo que ocurre en Paraguay y en todo el mundo, en el sentido de que cada vez está cobrándose más conciencia de la entidad que tiene el lavado de activos a través de los criptoactivos. Los criptos no son malos per se, pero hay que reconocer que en el estado actual de las cosas resultan muy funcionales para poder movilizar recursos.

No es que movilizarlos se vuelva irrastreable, pero utilizando herramientas muy asequibles elevan exponencialmente el costo de un rastreo forense que podría vincular ilícito con recursos obtenidos.

¿Los activos digitales le están permitiendo a los que cometen delitos moverse a una velocidad mayor que sus perseguidores?

Moverse a una velocidad mayor y esconder sus rastros a costos bajos. Lo que le cuesta al cibercriminal esconder sus rastros o esconder el rastro del dinero es inversamente proporcional a lo que le cuesta a una agencia de cumplimiento de la ley seguir el rastro del dinero.

¿Y eso por qué?

Porque existen muchas herramientas anonimizadoras de transacciones en activos virtuales que, a diferencia del sistema Swift, que manda de banco a banco y que no lo podés anonimizar.

En activos virtuales puede ser anonimizado de maneras económicas a través de servicios de mixers o mezcladores que permiten diluir el rastro, no borrarlo, haciendo que sea más difícil seguir el rastro. O sea, vas a encontrar la transacción que fue y pegó un millón de vueltas, en algún momento podrías llegar o no a vincularla con un ilícito, pero te va a costar mucho tiempo y recursos.

¿Qué rol tiene el desarrollo de la inteligencia artificial en la prevención del lavado de activos?

Las herramientas de IA están siendo más utilizadas por los criminales que por las instituciones. El criminal no tiene reglas que cumplir, no le preocupa la protección de datos personales, la gobernanza de los datos. Tiene un acceso menos restringido a las herramientas y soluciones de IA. Cuando el gobierno o un banco va a utilizar la IA tiene que ser propia, con licencia, regulada. Son costos determinantes, no se usa en la misma proporción. Hay una asimetría forzosa, unos cumplen y otros pueden jugar sin fijarse dónde está pintada la cancha.

¿La IA suma un nuevo desfasaje en esa carrera?

Suma una nueva vulnerabilidad, no podemos usarla en todo su potencial porque nosotros jugamos de acuerdo con reglas.

¿Cuáles son los sectores de la economía formal que son más utilizados y más vulnerables para el lavado de activos?

El sector real, inmobiliario, es desde siempre una weapon of choice (arma elegida) para lavar activos por la gran cantidad de dinero que insume, por la manera en que permite cambiar la forma de activos que podrían estar en activos virtuales, podrían ser dinero efectivo, lo que fuese. Y sobre todo por lo funcional que resulta para darle una explicación al dinero ilícito. No en vano está considerada como una actividad de alto riesgo. En Paraguay un sector también muy funcional para lavar activos es el sector ganadero.

Sebastián Marset la utilizaba.

Él utilizó prácticamente todo. Gastronomía asiática, metalurgia, talleres mecánicos, ganadería...

Tomando el caso de Marset. ¿Qué le afecta más a una organización criminal, que le incauten cargamentos o la caída de sus líderes?

Creo que ni la incautación de cargamentos ni la caída del líder necesariamente. Probablemente la incautación de cargamentos genera un impacto, la caída del líder también, pero creo que todo eso no impacta tanto como el congelamiento de los activos, el comiso de los activos. Diría que si me dieran a elegir solamente dos herramientas para luchar contra la criminalidad organizada elegiría la incorruptibilidad de quienes están a cargo de las investigaciones y un sistema legal que permita el comiso especial de los activos.

¿A qué se debe que haya tan poca cantidad de condenas sobre los delitos precedentes?

Hay más cantidad de condenas por narcotráfico que por algún ilícito relacionado con la corrupción. Se debe a que cae una carga de droga y es virtualmente imposible que esté abandonada, encontrás siempre a alguien, por más que no sea uno de los que están en la parte más alta del árbol. Entonces, cuantitativamente es más fácil condenar a personas por narcotráfico que por ilícitos relacionados con la corrupción.

Ahora en delitos relacionados con la corrupción es mucho más complejo porque amén de las dificultades procesales que existen, porque hay veces en que el código procesal parece estar más del lado del delincuente que del lado del Ministerio Público y la obtención de la evidencia es muy difícil.