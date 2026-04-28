Justicia imputó al "Betito" Suárez por lavado de activos: continuará en prisión durante otros seis meses

La Justicia formalizó la investigación contra Luis Alberto " Betito" Suárez por el delito de lavado de activos , confirmaron fuentes fiscales a El Observador. La jueza del caso hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por seis meses mientras avanza la causa.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) durante la audiencia de ayer, el fiscal de Estupefacientes Rodrigo Morosoli solicitó la ampliación de la formalización inicial que pesaba sobre Suárez. El planteo fue aceptado por la magistrada, lo que habilitó una nueva línea de investigación centrada en el origen de los bienes del imputado .

El caso tiene antecedentes en noviembre de 2025, cuando Suárez ya había sido imputado por tenencia de estupefacientes . Esa imputación surgió tras una serie de allanamientos en los que la Policía reunió evidencia clave contra el indagado.

Detención del Betito Suárez en el Cerro de Montevideo: por qué se pudo hacer un allanamiento nocturno si no están habilitados

La detención de Suárez se produjo en noviembre del año pasado en el marco de un operativo policial en Cerro Norte .

A pedido del fiscal Morosoli, se realizaron 17 allanamientos simultáneos en la zona, en una investigación vinculada tanto a drogas como a lavado de activos. En ese procedimiento fueron detenidas seis personas.

Para la Policía, Suárez es considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y es señalado como líder del clan narco "Los Suárez".

Cuenta con 11 antecedentes penales y estuvo varias veces en prisión. Nunca permaneció más de cinco años tras las rejas.

El 22 de noviembre de 2001, el "Betito" pisó la cárcel por primera vez siendo mayor de edad. Fue porque lo encontraron con unos pocos gramos de pasta base. Pasó unos meses recluido y en 2002 volvió porque lo capturaron por un robo.

Luego se sucedieron hurtos, rapiñas, copamientos, hasta que en 2009 tuvo un quiebre y se estrenó en el mundo de la venta de drogas. Entre ese año y 2011 la banda "Los Suárez" dio sus primeros pasos y se consolidó. En 2021, luego de varios años en libertad, cayó por tráfico de drogas, pero salió en 2023 por buena conducta.