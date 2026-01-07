Dólar
/ Nacional / NARCOS

Cayó otro integrante de la banda de Betito Suárez que estaba requerido y van nueve en dos meses

Este miércoles la Justicia lo imputó por delitos de estupefacientes y delitos vinculados a armas

7 de enero 2026 - 16:57hs
Betito Suárez.jpg
Instagram Luis Alberto Suárez

La investigación por lavado de activos sobre el delincuente Luis Alberto "Betito" Suárez y su clan delictivo, que viene desarrollando la Fiscalía de Estupefacientes y la Brigada Antidrogas desde hace meses, logró la detención de otro integrante. Este miércoles la Justicia dispuso prisión preventiva para ese hombre que estaba requerido.

Según confirmaron a El Observador fuentes del caso, se le imputó un delito continuado de negociacion de estupefacientes en reiteracion real con un delito de tráfico interno de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte de armas con signos adulterados.

Se trata del noveno integrante del clan de los Suárez que cae, desde que fue detenido Betito Suárez el noviembre. El grupo liderado por Betito opera en Cerro Norte y controla otras zonas de Montevideo.

En diciembre el fiscal del caso Rodrigo Morosoli había imputado a tres personas. Según informó La Diaria uno de los imputados el 19 de diciembre era el principal colaborador del Betito Suárez que había quedado al frente de la organización luego de la detención del líder. Tenía antecedentes por homicidio y narcotráfico.

En los allanamientos que se realizaron, se incatuaron 900 gramos de cocaína, $ 200 mil en efectivo, y dos vehículos de alta gama -un Audio y un BMW-.

Tanto el mano derecha de Suárez como otro de los detenidos, fueron imputados por un delito de depósito de estupefacientes especialmente agravado y organización de actividades del narcotráfico por 180 días con prisión preventiva.

El tercero en tanto, fue imputado por atentado y lesiones personales contra un policía al que agredió para evitar la detención.

En noviembre junto a Suárez fueron detenidos otras cuatro personas en el marco de la Operación IRO por la que se realizaron 15 allanamientos en varios barrios. Tres de ellas acordaron con la fiscalía reducir las penas y fueron condenadas, en tanto la cuarta persona fue imputada.

La caída de Betito Suárez

El 5 de noviembre la Justica imputó a Suárez por posesión de estupefacientes y se lo envió a prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación por lavado de activos pese a que el delito era menor.

La investigación sobre el patrimonio de Betito surgió porque llevaba un nivel de vida que "no era acorde" a sus ingresos, se informó desde Fiscalía.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 3er Turno que confirmó la decisión de la jueza Diovanet Olivera consideró que había elementos que confirmaban el riesgo de fuga y de que Suárez se sustrayera a la investigación. Entre ellos mencionó que en agosto de 2024 ingresó en avión a Buenos Aires junto a otro hombre, declaró que se iba a hospedar en un hotel de la capital, pero nunca se registró allí. Luego, se dirigió en auto a la zona de la triple frontera, informó El País.

Por otra parte, de la investigación surgió que la organización criminal pretendía incursionar en el mundo del negocio del fútbol. De hecho, en octubre circuló una foto de Suárez con el empresario y dueño de Tenfield Francisco Casal luego de una reuni{on que mantuvieron.

Suárez había recuperado la libertad en 2023, después de dos años preso por tráfico ilícito de droga. En febrero había sido víctima de un ataque a balazos. Desde una moto le dispararon varias veces mientras estaba en el supermercado de su pareja. Cuatro balazos ingresaron en el cuerpo del delincuente, que horas después de ser operado, salió del Hospital Maciel caminando.

