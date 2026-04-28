Peñarol fue multado por el ingreso de una bandera prohibida en el partido ante Wanderers

La hinchada de Peñarol le generó a su equipo su tercera multa en lo que va del Torneo Apertura. Por violaciones al protocolo de seguridad, los aurinegros recibieron una sanción de 35 unidades reajustables (UR).

Al valor de la UR de abril, $ 1.914,42, el monto de la multa asciende a $ 67.005.

Peñarol ya había sido multado esta temporada por incidentes generados por sus hinchas en la final de la Supercopa Uruguaya contra Nacional y por otras violaciones generadas en los partidos ante Central Español y Deportivo Maldonado, en el Apertura.

En esta ocasión, la multa fue aplicada por el ingreso de banderas de mayor porte a las permitidas por el vigente protocolo de seguridad, que impide entrar banderas de más de uno por dos metros de tamaño.

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Esta norma se está aplicando a rajatabla tras los graves incidentes generados en la final del Torneo Intermedio 2025.

Torneo Estadio Rival Multa Supercopa Uruguaya Centenario Nacional $ 370.366 (200 UR) Apertura, fecha 2 Campus de Maldonado Central Español $ 64.814 (30 UR) Apertura, fecha 3 Campeón del Siglo Deportivo Maldonado $ 277.000 (150 UR) Apertura, fecha 13 Centenario Wanderers $ 67.005 (35 UR) Total $ 779.185 (415 UR)

El partido de Peñarol y Wanderers se jugó el mismo día en que un hincha aurinegro, que había quedado detenido en Brasil por los incidentes en la previa de la semifinal contra Bofafogo por la Copa Libertadores 2024, fuera asesinado en la madrugada en Kibón, y que es investigado porque presuntamente fue cometido por barras de Nacional.

La bandera que ingresó la hinchada de Peñarol hacía referencia a ese episodio.

Cerro también fue multado

Otro que recibió una multa el lunes por violaciones al protocolo de seguridad en cuanto a las restricciones de las banderas fue Cerro, que recibió una penalidad de 40 UR por la que deberá pagar $76.577.