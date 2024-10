Los graves incidentes que se generaron en Río de Janeiro entre hinchas de Peñarol y la Policía antes del partido con Botafogo

El mismo operativo se había realizado el mes pasado cuando Peñarol visitó a Flamengo en Maracaná. En esa oportunidad no se registraron disturbios.

Son 4.000 los hinchas de Peñarol que acudirán al partido.

Un ómnibus de hinchas aurinegros fue saqueado y prendido fuego.

La Policía, que no intervino para evitar la llegada de hinchas brasileños, sí lo hizo para reprimir a los parciales aurinegros.

"Se vivieron momentos de extrema tensión, de muchísima complicación que lentamente se calma, pero se enciende, porque la Policía dejó ingresar a hinchas de Flamengo. Fue increíble que los hinchas de Flamengo se burlaban de los hinchas de Peñarol detenidos que estaban sentados en un cantero central, no podían tener ningún tipo de reacción y cuando llegó el últimos ómnibus para llevarlos detenidos, recién ahí la policía decidió reprimir a los hinchas de Flamengo a los que dejó de hacer todo. Y otra vez volvió a tensarse la situación, volvieron a disparar balas contra hinchas de Flamengo", dijo el periodista de Canal 4 Eduardo Rivas.

La magnitud de los hechos generó la intervención del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quien se puso en contacto con autoridades de Conmebol, la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y Cancillería para "coordinar medidas de seguridad y logística que permitan que todos los hinchas de Peñarol puedan acceder sin inconvenientes al estadio para el encuentro de esta noche y regresar a nuestro país en la forma prevista".

El representante de futbolistas, Edgardo Lasalvia, exintegrante de la barra Ámsterdam de Peñarol, participó de la reyerta en las afueras de un hotel.

“La policía liberó la zona y nos dieron como loco. Vine porque hay que defender a la gente de bien. Los dirigentes de Peñarol no me atienden, ya me van a necesitar”, expresó Lasalvia en el programa Hablemos de Fútbol de Sport 890.

"Me llevé a un niño al hospital que estaba convulsionando por los gases, el ómnibus incendiado. Los dirigentes están tomando whisky en la playa. Ahora que no cambien el punto de encuentro, que se hagan cargo", expresó y fue muy crítico con la dirigencia encabezada por Ignacio Ruglio.

El presidente de la Comisión de Infraestructura del club, Alejandro Ruibal, denunció en Carve Deportiva que los hinchas de Peñarol fueron víctimas de una "emboscada".

"Lo vivo con un poco de preocupación porque siempre pasa lo mismo aquí en Brasil. Organizan mal. Aquí en Brasil la policía le pega a la gente. Está mal. Nos están maltratando a la gente. Es represión, nada de prevención, nada de organización. Acá lo que hicieron fue una emboscada en el punto de encuentro. Lo hinchas de Peñarol no son nenes de pecho, pero esto es una cosa mal hecha. Hay 130 detenidos, un ómnibus incendiado. La Policía muy agresiva, hay que aprender un poco de esto. Siempre se puede hacer un poco mejor de nuestro lado también", dijo.

El dirigente Evaristo González expresó que 10 buses de Peñarol con hinchas fueron demorados en su salida del hotel y que el ómnibus en que se trasladaba con hinchas fue apedreado.

Medios brasileños informaron, por su parte, que los hinchas de Peñarol causaron varias tropelías y en tal sentido un kiosquero contó que su local fue asolado y robado por parciales aurinegros.

Por todos estos incidentes, el comienzo del partido fue retrasado por 15 minutos.