Guillermo Varela pidió disculpas y aclaró qué hacía en la zona de los incidentes con hinchas de Peñarol en Río de Janeiro

"Según se registra en redes sociales, estaba en la Playground Beach para rescatar a dos amigos que tenían miedo de la confusión. No participé en ningún acto de violencia. Perdimos contacto tan pronto como llegué a al escena... Esperé durante 15 minutos y fui acercado por oficiales militares haciendo su trabajo", contó.

Embed - Guillermo Varela on Instagram: "Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras!"