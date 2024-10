Un ómnibus y motos incendiados durante un enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y de Botafogo en Río de Janeiro

¿A qué hora juega hoy Peñarol vs Botafogo por la semifinal de la Copa Libertadores y dónde verlo?

peñarol omnibus.mp4

Las escenas muestran a hinchas con el torso desnudo tomándose a golpes de puños. Además, escenas dantescas de negocios de la rambla de Río de Janeiro dañados.

Uno de los que participa es el representante de jugadores Edgardo "Chino" Lasalvia, quien habló públicamente luego de los incidentes: “La policía liberó la zona y nos dieron como loco. Vine porque hay que defender a la gente de bien. Los dirigentes de Peñarol no me atiende, ya me van a necesitar”, expresó en el programa Hablemos de Fútbol.

pelea.mp4

Uno de los uruguayos fue preso por hurto, según indicó el periodista Tino Junior, de Record Río.