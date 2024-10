Conmovedor relato de periodista uruguayo en medio de los graves incidentes con los hinchas de Peñarol en Río de Janeiro: "Escenas dantescas"

El periodista pretendía mostrar el entorno de los hinchas de Peñarol en Río. Y así vivió esta situación: “Cuando llegamos era el momento en que comenzaban los incidentes, por la presencia no cuidada y sorpresiva de hinchas de Flamengo que generaron esos disturbios que se transformaron en algo que asustaba, impresionaba y no sabían cómo y cuándo iba a terminar. El restorán nos dio una mano tremenda, porque nos abrió las puertas que ya había cerrado para dejarnos ingresar, porque estábamos afectados a raíz de un gas pimienta arrojado por la policía y allí vimos las escenas más dantescas pensando que vinimos a la cobertura de un partido de fútbol. Hubo corridas, disparo de balas de goma, gases lacrimógenos, un ómnibus y motos incendiados, autos rotos, vidrios que estallaban, un vidrio del restorán estalló. Fueron minutos que parecieron siglos interminables, y que parecía que la situación terminaba y cada tanto se reaviva nuevamente. Se vivieron momentos de extrema tensión, de muchísima complicación que lentamente se calma, pero se enciende, porque la policía dejó ingresar a hinchas de Flamengo. Fue increíble que los hinchas de Flamengo se burlaban de los hinchas de Peñarol detenidos que estaban sentados en un cantero central, no podían tener ningún tipo de reacción y cuando llegó el últimos ómnibus para llevarlos detenidos, recién ahí la policía decidió reprimir a los hinchas de Flamengo a los que dejó de hacer todo. Y otra vez volvió a tensarse la situación, volvieron a disparar balas contra hinchas de Flamengo".