Salen a la venta este martes las entradas para Platense vs Peñarol por Copa Libertadores, en Vicente López

Peñarol se prepara para un partido trascendente por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores donde enfrentará a Corinthians, este jueves 30 de abril en el Neo Química Arena de San Pablo, desde la hora 21.00.

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Mientras, este martes, ya se pondrán a la venta las entradas para el partido de la cuarta fecha, primero por la segunda ronda del grupo E de la Copa Libertadores.

En esa ocasión, Peñarol deberá enfrentar a Platense, en Vicente López.

El partido se jugará el jueves 7 de mayo a la hora 19.00.

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La venta comenzará este martes a la hora 12.00 a través de la web deportick.com.

Las entradas para los parciales aurinegros tendrán un costo de US$ 60, precio aproximado porque se debe hacer la conversión del peso argentino.

Los hinchas de Peñarol se ubicarán en la Tribuna Cozzi con acceso por la esquina Virrey Liniers y Coronel Bogado, según informó el club a través de su página web. .

El ingreso a la cancha será escaneando a través de un código QR que le llegará a cada hincha por mail al realizar su compra.

2.500 entradas para los hinchas de Peñarol ante Corinthians

Este jueves, Peñarol enfrenta a Corinthians, a la hora 21.00.

Las entradas cuestan US$ 60. Los hinchas deben registrarse en la web fieltorcedor.com.br y luego concretar la venta en el mismo portal. Se recomienda hacerlo a través del teléfono celular.

Los hinchas aurinegros irán a la tribuna Sur visitante.

A pesar de que inicialmente se le iban a destinar 2.000 entradas para los hinchas de Peñarol, finalmente se le concedieron 2.500 boletos y Peñarol tendrá reciprocidad con los brasileños, para la penúltima fecha (jueves 21 de mayo, hora 21,30, Campeón del Siglo).