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Salen a la venta este martes las entradas para Platense vs Peñarol por Copa Libertadores, en Vicente López

Peñarol juega este jueves contra Corinthians por Copa Libertadores, pero este martes ya salen las entradas para el trascendente partido contra Platense por la cuarta fecha del grupo E

28 de abril de 2026 9:10 hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol se prepara para un partido trascendente por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores donde enfrentará a Corinthians, este jueves 30 de abril en el Neo Química Arena de San Pablo, desde la hora 21.00.

Mientras, este martes, ya se pondrán a la venta las entradas para el partido de la cuarta fecha, primero por la segunda ronda del grupo E de la Copa Libertadores.

En esa ocasión, Peñarol deberá enfrentar a Platense, en Vicente López.

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La venta comenzará este martes a la hora 12.00 a través de la web deportick.com.

Las entradas para los parciales aurinegros tendrán un costo de US$ 60, precio aproximado porque se debe hacer la conversión del peso argentino.

Los hinchas de Peñarol se ubicarán en la Tribuna Cozzi con acceso por la esquina Virrey Liniers y Coronel Bogado, según informó el club a través de su página web. .

El ingreso a la cancha será escaneando a través de un código QR que le llegará a cada hincha por mail al realizar su compra.

2.500 entradas para los hinchas de Peñarol ante Corinthians

Este jueves, Peñarol enfrenta a Corinthians, a la hora 21.00.

Las entradas cuestan US$ 60. Los hinchas deben registrarse en la web fieltorcedor.com.br y luego concretar la venta en el mismo portal. Se recomienda hacerlo a través del teléfono celular.

Los hinchas aurinegros irán a la tribuna Sur visitante.

A pesar de que inicialmente se le iban a destinar 2.000 entradas para los hinchas de Peñarol, finalmente se le concedieron 2.500 boletos y Peñarol tendrá reciprocidad con los brasileños, para la penúltima fecha (jueves 21 de mayo, hora 21,30, Campeón del Siglo).

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