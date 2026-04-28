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Las felicitaciones de Bayern Múnich a Racing tras ser campeón del Torneo Apertura; mirá el mensaje de los alemanes accionistas del club de Sayago

Bayern Múnich saludó a Racing tras su "anhelado título" del Torneo Apertura; mirá el mensaje del club alemán

28 de abril de 2026 10:02 hs
El mensaje de Bayern Múnich para Racing

El mensaje de Bayern Múnich para Racing

Bayern Múnich, uno de los socios accionistas mayoritarios de la SAD de Racing de Sayago, felicitó al equipo tras consagrarse como campeón del Torneo Apertura 2026 este domingo en la 13ª fecha del certamen.

Luego de los festejos, este lunes a la noche llegó la felicitación del histórico club alemán en sus redes sociales.

“‘Escuelita’ querida, desde Múnich celebramos con ustedes por su anhelado título en Uruguay. ¡Muchas felicidades!”, dice el posteo de la cuenta en español de Bayern.

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El mensaje cuenta con una imagen de la copa, la camiseta de Racing y una matera con un termo con el pegotín albiverde.

"¡Gracias, hermanos!", fue la respuesta desde los cerveceros.

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Bayern Múnich y la SAD de Racing

Racing Club de Montevideo conquistó este domingo el Apertura uruguayo a dos fechas del final del torneo, el primer título en primera división de un club de origen modesto que tiene entre sus accionistas a Bayern Múnich alemán y a Los Angeles FC de la MLS de Estados Unidos.

Ambos clubes formaron la empresa Red & Gold, que trabaja con varios clubes del mundo, entre ellos la academia de Sayago.

"La escuelita", club de Montevideo de origen modesto, se convirtió en 2021 en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con el exjugador argentino Fernando Cavenaghi como principal inversor.

Desde 2024 su accionista mayoritario es la empresa conjunta formada por el gigante Bayern y el estadounidense LAFC.

Tras este acuerdo, Cavenaghi se mantiene en el club al frente de la gerencia deportiva.

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