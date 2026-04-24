La advertencia de Conmebol a Diego Aguirre por una infracción en la Copa Libertadores y la fuerte multa a la que se exponen el DT y Peñarol en caso de reincidencia

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , recibió una advertencia por parte del Juez Único de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, debido a una infracción que cometió en el partido ante Independiente Santa Fe por la primera fecha de la Copa Libertadores .

Según el expediente al que accedió Referí, el técnico carbonero cometió una infracción al Artículo 5.1.11.5 numeral 1) del Manual de Clubes de la Copa Libertadores 2026.

Por ese motivo, resolvió “APERCIBIR formalmente al oficial DIEGO VICENTE AGUIRRE CAMBLOR por la infracción al Artículo 5.1.11.5 numeral 1) del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2026”.

AME2059. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/04/2026.- El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, reacciona en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Santa Fe y Peñarol este jueves, en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/

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“En caso de reiterarse una nueva infracción de esta naturaleza en la CONMEBOL Libertadores 2026 será sancionado conforme a lo establecido en el Manual”, se agrega.

El fallo también establece: “ADVERTIR expresamente al CLUB ATLÉTICO PEÑAROL y al oficial DIEGO VICENTE AGUIRRE CAMBLOR que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”.

“Contra esta decisión no cabe recurso”, concluye el expediente, por lo que no se puede apelar la resolución.

¿Qué hizo Diego Aguirre?

El Artículo 5.1.11.5 numeral 1) del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2026 hace referencia a “retrasos” de los protagonistas para el inicio del partido.

Según la Conmebol, Diego Aguirre se demoró en la salida al campo de juego.

“Responsabilidad por retraso en el inicio del partido: Si los jugadores y/o oficiales de un equipo son responsables por el inicio tarde del partido ya sea, por comparecer al terreno de juego más tarde de la hora prevista, modificando el protocolo de inicio del partido o desacatando las indicaciones del Árbitro y/o Delegado al respecto, el club y el entrenador serán los responsables del retraso en cuestión y serán sancionados por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL con una multa por cada minuto de retraso de la siguiente forma (hasta 15 minutos después de la hora fijada para el inicio del partido)”, dice el manual

La fuerte multa económica en caso de reincidir

El manual también indica que en caso de reincidencia en esa infracción, el entrenador y el club recibirán una multa económica.

“En la Fase 1-2-3 y Fase de Grupos: se impondrá una advertencia al Club y apercibimiento al Entrenador. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa mínima de US$ 50.000 para el Club y US$ 50.000 para el Entrenador”, establece.